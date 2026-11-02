Sentenza Tribunale di Milano: legittima la dispensa dal servizio per incapacità didattica

Il Tribunale di Milano conferma la legittimità del licenziamento per incapacità didattica di un'insegnante, stabilendo un precedente sulla tutela dell'apprendimento.

Il Tribunale di Milano ha depositato lo scorso 12 ottobre la sentenza numero 4044 del 2026, un provvedimento destinato a rappresentare un precedente di grande importanza riguardo alle funzioni e alle responsabilità dei dirigenti scolastici. Questo caso tocca un tema molto sentito da alunni e famiglie, ovvero l'incapacità oggettiva di insegnare e la concreta possibilità di allontanare dall'insegnamento docenti inadeguati. La pronuncia giunge in un periodo dominato dalle occupazioni e dalle proteste studentesche divampate in tutta Italia, spesso sull'onda di quanto avvenuto all'estero, rischiando di passare sotto un relativo silenzio mediatico la portata della decisione.

Legittimità della Dispensa dal Servizio

Il giudice del lavoro ha sancito la piena legittimità della dispensa dal servizio per incapacità didattica comminata a una docente. Il ricorso presentato dall'insegnante è stato respinto integralmente, con l'addebito delle spese di lite. Il caso, seppur lineare, fotografa una situazione purtroppo frequente negli istituti scolastici, ben conosciuta dai presidi. Si tratta di una scuola secondaria di primo grado in cui una professoressa di inglese manifestava numerose criticità professionali, nonostante la specializzazione possa estendersi al sostegno dove si rilevano carenze gravissime.

Also read Polonia, sospeso il presidente del Tribunale costituzionale Swieczkowski

Le deficienze emerse includevano l'uso pressoché esclusivo dell'italiano durante le lezioni di lingua straniera e gravi carenze metodologiche. La docente mostrava scarsa interazione con gli studenti e difficoltà nella gestione delle classi. Inoltre, era stata riscontrata un'inadeguata attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali e criteri di valutazione non sufficientemente strutturati. Questi elementi oggettivi hanno contribuito a delineare un quadro di inefficacia didattica permanente, non riconducibile a semplici differenze di metodo.

Esposti Gli Alunni a Situations Di Disagio

La situazione è stata aggravata da circostanziati episodi di particolare disagio degli alunni riportati nelle relazioni. Tra questi, vi è la proiezione, avulsa dalla programmazione didattica, di un video relativo ad abusi sessuali nelle scuole americane. La docente ha utilizzato rimproveri, urla e comportamenti non compatibili con una corretta relazione educativa. In un caso specifico, un alunno con disturbo dell'attenzione è rimasto per l'intera lezione con la mano alzata senza essere coinvolto dalla docente.

Advertisement

Questa condotta, tecnicamente definita come disconferma, è tanto più grave se esercitata nei confronti di alunni in condizioni di fragilità. La mancanza di coinvolgimento rappresenta un fallimento nel compito istituzionale dell'insegnante, che deve garantire partecipazione e attenzione a ogni studente. Tali azioni hanno reso indispensabile l'intervento della dirigenza per tutelare il diritto allo studio e la serenità dell'ambiente scolastico.

Il Ruolo Del Dirigente Scolastico

Nel luglio del 2025, la dirigente scolastica, dopo aver informato l'Ufficio di Ambito e sollecitato una doverosa ispezione, disponeva alla professoressa, in servizio da oltre trent'anni, la dispensa dal servizio. La misura non è stata una contestazione disciplinare, ma direttamente la dispensa ex articolo 512 del Testo Unico Scuola, decreto legislativo 297 del 1994. Questo articolo, poco noto agli stessi dirigenti scolastici, disciplina l'incapacità didattica, definita come l'inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento.

L'inettitudine può derivare da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali. Il Tribunale di Milano, nel convalidare la lettura dirigenziale, ha ritenuto che le criticità non fossero riconducibili a una semplice diversità di impostazione pedagogica o a un carattere particolarmente severo. Le deficienze investivano invece aspetti essenziali della funzione docente, quali la trasmissione delle conoscenze, la gestione della classe, la relazione educativa e l'inclusione degli studenti.

Libertà Di Insegnamento E Tutela Degli Studenti

È stata respinta anche l'eccezione relativa alla libertà di insegnamento. Ad essere censurato non era un particolare metodo pedagogico, ma l'inadeguato svolgimento delle funzioni fondamentali della docenza. La libertà di insegnamento, spesso invocata a sproposito, non può essere il paravento per non insegnare. Dovrebbe invece essere frutto di un'approfondita e consapevole riflessione metodologica, distintendo la strada per arrivare alla meta dall'impossibilità di raggiungerla.

Il giudice ha escluso anche la riconducibilità dell'inettitudine a circostanze di carattere sanitario, riportando l'incapacità a ragioni squisitamente tecniche e professionali. Il Tribunale ha respinto inoltre la possibilità di ricorrere all'utilizzazione in altri compiti prevista dall'articolo 514 del decreto 297/94. Le criticità accertate riguardavano gli aspetti essenziali della funzione docente, non una limitazione funzionale superabile attraverso un diverso impiego.

Advertisement

Precedenti Cassazione Sulla Disciplina

Illuminanti sono i richiami giurisprudenziali a recenti pronunciamenti di Cassazione, precisamente le sentenze numero 17897 e 22466 del 2023. La prima sentenza esclude il carattere disciplinare dell'istituto della dispensa. Quest'ultimo non deve essere interpretato in senso afflittivo per il docente, quanto tutelante per il discente. Non si tratta di una misura punitiva ai danni dell'insegnante, ma di un provvedimento che mette in primo piano il diritto dello studente ad apprendere.

La tutela si concentra sul diritto degli alunni a studiare in un clima sereno e proficuo. Nella seconda pronuncia, i giudici di legittimità si addentrano nella perimetrazione del concetto di incapacità didattica. Tale concetto viene qui ben tipizzato e definito, chiarendo i confini tra libertà metodologica e inefficacia professionale. Questo precedente orienta l'interpretazione futura delle responsabilità dirigenziali nella gestione del personale docente.

Impatto Sul Sistema Scolastico Nazionale

Questa sentenza del Tribunale di Milano offre un chiaro segnale sulla responsabilità dei dirigenti nell'assicurare la qualità dell'istruzione. Dimostra che l'anzianità di servizio, seppur consistente, non può blindare un insegnante che fallisce nei compiti istituzionali. La protezione dell'alunno prevale sulla stabilità lavorativa quando vengono meno i requisiti essenziali per l'attività didattica.

Il caso conferma che l'incapacità didattica è uno strumento necessario per intervenire su carenze strutturali che compromettono l'apprendimento. Le scuole secondarie di primo grado, come l'istituto coinvolto, richiedono un profilo professionale rigoroso per gestire classi complesse. La sentenza rafforza la posizione della dirigenza nel adottare misure decisive di fronte a inadempienze gravi. La tutela del diritto allo studio rimane il principio guida per le decisioni legali e amministrative nel settore dell'istruzione.