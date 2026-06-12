Sentenze e rinvii a giudizio nell'inchiesta sulle commesse Anas: condanne, patteggiamenti e processo al via

Si chiudono le indagini sulla corruzione negli appalti Anas. Il giudice deludisce il patteggiamento e condanna per corruzione impropria, mentre per otrosenatore Verdini e soci si va a processo. La società Inver al centro dello schema illecito.

Il procedimento giudiziario riguardante le presunte irregolarità nelle commesse Anas ha visto sviluppi significativi con la conclusione delle indagini preliminari da parte della procura di Roma.

Il nucleo centrale dell'accusa verte sul reato di corruzione, contestato a vari soggetti tra cui l'ex senatore Denis Verdini e diversi manager e funzionari dell'azienda. Secondo l'atto di accusa, alcuni indagati avrebbero messo a disposizione le proprie funzioni in cambio della promessa di utilità, consistente nell'intervento e nelle raccomandazioni di Denis Verdini e di suo figlio presso sedi politiche e istituzionali.

L'obiettivo di tali interventi sarebbe stato garantire la conferma in posizioni di vertice all'interno di Anas o la ricollocazione in ruoli apicali ben remunerati in altri organismi di diritto pubblico. Tra gli imputati figura Domenico Petruzzelli, manager che ha scelto il rito abbreviato: per lui è arrivata una condanna a un anno e quattro mesi per corruzione impropria, ma è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta.

I suoi avvocati, Gianluca Tognozzi e Nunzia De Ceglie, hanno espresso soddisfazione per l'assoluzione sulla turbativa d'asta, pur riservando ulteriori valutazioni in appello sulla contestazione residua. Il giudice ha inoltre concesso il patteggiamento a un altro imputato, con una pena di due anni e dieci mesi. Per Denis Verdini e gli altri imputati non che hanno scelto riti alternativi, il processo a lungo è stato fissato per il 16 settembre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Roma.

Anas si è costituita parte civile nel procedimento, rappresentata dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, a riprova della volontà dell'azienda di tutelare la propria immagine e i propri interessi in una vicenda che ha toccato il cuore degli appalti pubblici. L'inchiesta, esplosa alla fine del 2023 con una serie di misure cautelari, aveva inizialmente colpito dirigenti, funzionari, consulenti e imprenditori.

Gli inquirenti hanno focalizzato l'attenzione sulla società di consulenza Inver, collegata a Tommaso Verdini e Fabio Pileri, che sarebbe servita da canale preferenziale per alcune imprese desiderose di aggiudicarsi appalti o ottenere informazioni riservate. La ricostruzione dell'accusa ipotizza che gli imprenditori versassero somme per consulenze considerate fittizie, mentre i funzionari Anas fornivano notizie riservate sulle gare e ricevevano in cambio la promessa di avanzamenti di carriera o di nuove collocazioni di prestigio.

Tra le gare d'appalto finite sotto la lente degli investigatori figura una commessa particolarmente consistente, del valore di 180 milioni di euro, per il risanamento di gallerie stradali. L'intera vicenda giudiziaria si inserisce nel più ampio contesto del controllo e della trasparenza nella gestione degli appalti pubblici, un tema distringente per la collettività





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