Senza carcere per ex FARC: giustizia riparativa in Colombia per crimini di guerra

Sette ex membri del segretariato militare delle FARC in Colombia saranno sottoposti a una pena alternativa al carcere: dovranno dedicare otto anni a progetti di riparazione per le vittime dei crimini commessi durante la guerriglia.

In Colombia , sette ex membri del segretariato militare delle FARC , una forza paramilitare che combatté contro il governo dalla metà degli anni Sessanta fino al 2016, sono stati condannati per crimini commessi durante la guerriglia. La sentenza è particolarmente significativa perché si basa sulla giustizia riparativa , evitando la pena detentiva tradizionale ma imponendo ai condannati di impegnarsi in progetti a favore delle vittime.

Tra gli imputati c'è Rodrigo Londoño Echeverri, noto come Timoshenko, l'ultimo comandante delle FARC. Le persone processate sono state accusate di gravi crimini, tra cui il sequestro di oltre 21 mila persone, omicidi, torture e violenze sessuali, commessi tra il 1993 e il 2012. Nonostante la gravità delle accuse, le pene sono risultate relativamente leggere. Gli ex guerriglieri dovranno partecipare a progetti di ricerca e identificazione delle persone scomparse durante il conflitto. Saranno inoltre coinvolti in attività di sminamento, recupero ambientale e progetti relativi alla memoria del conflitto, finalizzati a creare una narrazione condivisa e favorire la riconciliazione nazionale. Le pene dureranno otto anni, durante i quali i condannati non potranno viaggiare liberamente e dovranno indossare un dispositivo elettronico per il monitoraggio della loro posizione. Lo svolgimento della pena sarà supervisionato dalle Nazioni Unite. Saranno inoltre obbligati a collaborare con altre indagini della JEP riguardanti crimini e fatti del periodo di conflitto.Le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) furono una milizia di sinistra che combatté per oltre cinque decenni contro il governo colombiano, ricorrendo frequentemente a sequestri di persona per finanziare le proprie attività. La decisione della JEP di applicare sentenze lievi fa parte dell'accordo di pace del 2016 e riflette la strategia della giustizia di transizione, che punta alla riconciliazione nazionale attraverso processi mirati a riparare i danni causati dal conflitto. La giustizia riparativa prevede pene alternative al carcere, condizionate dalla collaborazione dei responsabili nel processo di ricostruzione degli eventi e nella ricerca di giustizia per le vittime. La JEP è stata istituita con l'accordo di pace per processare leader politici e militari di entrambe le fazioni, con una durata massima delle pene di otto anni. Chi rifiuta di collaborare con la JEP affronta invece il rischio di processi normali con pene più severe





