Senza Giudizio: Serie TV Giudiziaria da Non Perderti

Senza Giudizio è una serie TV spagnola che racconta la storia di Amanda, una ragazza brillante e psicologicamente fragile che si ritrova a dover affrontare sfide legali dopo aver commesso un errore. La serie è incentrata sulla sua carriera e sulla sua relazione con sua sorella Daniela, accusata di omicidio. Inoltre, la serie ha ricevuto elogi per la professionalità dei casi trattati e la protagonista, Amanda, è un personaggio straordinario nella sua normalità.

Senza Giudizio ti è piaciuta e già ne senti la mancanza? Allora ecco quali serie TV giudiziarie dovresti iniziare quanto prima... Un giorno, irritata dai rumori in aula, ha un'esplosione di rabbia e si scaglia contro la giudice, nel tentativo di strapparle il martelletto dalle mani.

Così, la sua carriera subisce una brusca battuta d'arresto, e lei si vede costretta a ripartire da zero. Oltre alla difficoltà nel trovare qualcuno disposto ad assumerla, Amanda scopre che sua sorella Daniela è accusata dell'omicidio di tale Jamie, e ha bisogno che lei la difenda.

Gli episodi di- un legal drama con delle irresistibili sfumature comiche - sono 8, e ciascuno di essi è incentrato su un caso specifico fine a sé stesso, mentre il caso della sorella resta centrale. Tuttavia c'è da dire che il cuore pulsante di questa serie TV spagnola che sta spopolando su Netflix è la protagonista: Amanda è un personaggio straordinario nella sua normalità, psicologicamente fragile, eppure, al momento giusto, capace di tirare fuori un incredibile coraggio.

Seche durante il suo percorso universitario ha dato prova di essere tra le menti più brillanti, e infatti si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Ora lavora per un noto studio legale, e si ritrova a dover affrontare tante sfide in tribunale quante al di fuori.

D'altra parte, se nella vita di tutti i giorni è una ragazza intelligentissima con qualche difficoltà relazionale e una passione smodata per le balene, in aula non sbaglia un colpo.è una serie TV sudcoreana del 2022, ma ancora in produzione, che al momento è composta da 1 stagione e 16 episodi che puoi vedere su Netflix. Perché dovresti iniziarla? Tra le varie ragioni, l'ambiente forense ha espresso un sincero apprezzamento per la professionalità dei casi trattati.

Peter Florrick è un procuratore che finisce dietro le sbarre dopo essere rimasto coinvolto in uno scandalo sessuale. Sua moglie,, è umiliata e distrutta, anche perché lui le ha confermato di averla tradita con delle prostitute.

Tuttavia, non può abbattersi, ritrovandosi a dover contare sulle sue sole forze per sostenere la famiglia. Per questo motivo, la donna prende la decisione dilontana dai tribunali. Alicia riprende coraggiosamente in mano la sua vita per smettere di essere vista dai più esclusivamente come la moglie di un uomo spregevole e diventare finalmente una stimabile professionista.che insegna presso la Middleton University di Filadelfia.

Oltre ai suoi associati, per risolvere i vari casi giudiziari che via via le si presentano, la Keating si appoggia anche sui suoi studenti. È una serie TV statunitense del 2014 di 6 stagioni e 90 episodi. Una vera perla per gli amanti del genere, anche e soprattutto per la strabiliante interpretazione di, che appunto presta il volto alla protagonista e che si è aggiudicata prestigiosi premi per questo ruolo, come un Emmy.

Puoi vederlo su diverse piattaforme, come Netflix e Disney+.vive nel terrore che qualcuno possa scoprire la sua vera identità, tanto che le sue giornate sono tutte ugualmente scandite dalla solita tranquilla ruotine casalinga. In passato, infatti, Saul utilizzava il suo nome, James McGill detto Jimmy, edcoi fiocchi, un sogno che non ha mai davvero abbandonato. Così, oggi Jimmy sta portando a compimento la sua metamorfosi in Saul, un legale senza peli sulla lingua dalla spiccata personalità





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