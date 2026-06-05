Sequestrata e costretta a spacciare per un debito di droga: tre arresti nell'area romana

Una trentenne tossicodipendente è stata rapita e tenuta in schiavitù da un network di spaccio nella periferia est di Roma. La donna, segregata in case di persone agli arresti domiciliari, è stata obbligata a vendere droga per saldare un debito. Le indagini della Dda portano a tre fermi.

Una donna di trent'anni è stata sequestrata e costretta a spacciare droga per estinguere un debito contratto con il mercato illegale nella periferia est di Roma e nei Castelli Roma ni.

L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Roma e condotta dai carabinieri della Compagnia di Frascati, ha portato all'arresto di tre persone. La vittima, residente a Monte Compatri e con problemi di tossicodipendenza, aveva accumulato un debito per l'acquisto continuo di crack da una donna di quarant'anni domiciliata a Monte Porzio Catone.

Per recuperare il denaro, il gruppo ha organizzato un sistema di vessazioni sistematiche: la trentenne è stata più volte prelevata e tenuta segregata contro la sua volontà in abitazioni tra la borgata di Finocchio e Palestrina. Durante le prigionie, è stata picchiata e minacciata con una pistola. Oltre alla privazione della libertà, era obbligata a spacciare stupefacenti per conto dei suoi aguzzini. Le case usate come "prigione" erano nella disponibilità di persone già agli arresti domiciliari per altri reati.

L'incubo è finito il 26 luglio 2025, quando la donna è riuscita a fuggire e a dare l'allarme. Il 29 luglio, le forze dell'ordine hanno arrestato la principale fornitrice di crack mentre tentava di allontanarsi, sequestrando anche un revolver calibro 38 usato per le minacce. Gli indagati sono ora in carcere





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