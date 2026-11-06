Sequestrate 3000 tarantole a Lima: traffico illegale da un milione e mezzo di euro bloccato in aeroporto

Autorità peruviane intercettano un sofisticato tentativo di contrabbando di oltre 3.000 aracnidi nascosti in valigie e calzini. L'operazione mira a fermare il traffico verso la Germania, denunciato come parte di un mercato globale da 20 miliardi.

Un'importante operazione di contrasto al traffico illegale di fauna selvatica si è conclusa con successo nell'aeroporto internazionale di Lima, in Perù, dove le autorità hanno sequestrato un ingente quantitativo di aracnidi protetti.

Nel dettaglio, gli agenti del Servizio Nazionale Forestale e della Fauna Selvatica del Perù, noti localmente come Serfor, hanno bloccato con successo un tentativo di contrabbando che interessava oltre tremila esemplari di tarantola. La spedizione era nascosta con astuzia all'interno di tre valigie appartenenti a tre passeggeri internazionali: due cittadini tedeschi e un cittadino polacco.

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Tartarughe nascoste nei calzini usati

Per eludere i controlli doganali, i criminali avevano adottato una tecnica di occultamento particolarmente sgradevole ma efficace, nascondendo i preziosi animali all'interno di paia di calzini usati. L'obiettivo finale del traffico era quello di far arrivare questi esemplari in Germania, dove il mercato degli animali esotici è particolarmente vivace e redditizio. L'allarme non è scattato immediatamente ma è stato attivato durante le verifiche doganali di routine.

Gli addetti ai controlli, seguendo le procedure standard, hanno rilevato movimenti anomali all'interno dei bagagli, suggerendo la presenza di qualcosa di vivo e mobile piuttosto che di oggetti inerti. Una volta aperte le valigie, i tecnici hanno potuto constatare la gravità dell'infrazione ambientale. Il carico non era uniforme ma comprendeva esemplari in vari stadi di sviluppo, spaziando dalle uova appena deposte agli adulti completamente sviluppati.

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Inoltre, le tarantole provenivano da diverse regioni del territorio peruviano, il che indica una rete di raccolta capillare e organizzata che sfruttava la vasta biodiversità del paese sudamericano. Questa varietà di provenienza e di età degli animali testimonia l'organizzazione sofisticata del giro criminale. Le valutazioni fornite dalle autorità ambientali e doganali hanno evidenziato l'enorme valore economico alla base di questo traffico illecito.

Tremila esemplari sequestrati a Lima

Ciascuna tarantola, a seconda della specie e dello stadio di sviluppo, può raggiungere sul mercato europeo un valore indicativo di circa cinquecento euro. Moltiplicando questo valore per i oltre tremila esemplari sequestrati, il valore commerciale complessivo della singola spedizione stimato in circa un milione e mezzo di euro. I tre passeggeri coinvolti nell'operazione sono stati immediatamente fermati dalle forze di polizia specializzate nei reati ambientali e sono stati avviati a procedimento giudiziario nel loro Paese.

Secondo le recenti rilevazioni dell'Interpol, il traffico illegale di fauna selvatica genera a livello globale un giro d'affari annuo stimato in ben ventimila miliardi di dollari, configurandosi come una delle principali cause dirette di riduzione della biodiversità e di alterazione degli ecosistemi a livello globale. Questa operazione a Lima rappresenta un segnale importante per il mondo della conservazione ambientale.