Sequestrati 10 kg di sabbia in Sardegna: multato il viaggiatore al porto di Porto Torres

Ammenda fino a 3.000 euro per il turista che tentava di esportare 10 kg di sabbia dal Mare di Sardegna. L'intervento dell'Agenzia delle Dogane.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bloccato un tentativo di contrabbando ambientale ai danni dell'ecosistema sardo. I funzionari, insieme al personale di vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno sequestrato circa 10 kg di sabbia prelevata illegittimamente dalle spiagge locali. L'operazione è avvenuta durante il controllo di un passeggero intento a imbarcarsi con i reperti marini protetti.

Dettaglio operazione doganale a Porto Torres

Il sequestro è stato effettuato negli uffici doganali di Porto Torres, struttura strategica per i collegamenti marittimi dell'isola. Ogni singola bottiglia contenente la sabbia era stata etichettata con il marchio 'spiaggiadai', elemento che ha facilitato l'identificazione immediata della natura dei beni confiscati. Le autorità hanno contestato al viaggiatore una violazione chiara della normativa vigente, segnalando la gravità dell'illecito amministrativo commesso ai danni del patrimonio naturale regionale.

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Violazione Legge regionale 16 del 2017

La base giuridica per il sequestro risiede nella Legge regionale della Sardegna 16, emanata il 28 luglio 2017. Questa normativa, intitolata 'Norme in materia di turismo', vieta tassativamente l'asportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie. Il divieto è assoluto e si applica anche quando le operazioni non hanno scopo di lucro, proteggendo così l'ambiente da prelievi indiscriminati. La violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie severe, che oscillano da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro.

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Destino dei reperti e tutela ambientale

I materiali confiscati, ovvero i 10 kg di sabbia, sono stati messi in custodia sicura presso gli uffici competenti. Nei prossimi giorni, le autorità lavoreranno in sinergia con gli enti preposti alla gestione del territorio per organizzare le operazioni di riposizionamento del materiale. L'obiettivo finale è quello di restituire la sabbia negli arenili di provenienza, assicurando che l'ecosistema costiero e dunale non subisca alterazioni o danni irreparabili dovuti alla rimozione delle particelle sabbiose dal loro habitat naturale.

Impatto sul turismo e nuove procedure

Questo episodio sottolinea la vigilanza crescente verso forme di turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I controlli all'imbarco rappresentano un deterrente efficace contro il commercio illegale di risorse naturali locali. I passeggeri che intendono trasportare sabbia o conchiglie devono essere a conoscenza che senza un'autorizzazione specifica, il possesso di tali materiali è illegale. Le autorità garantiscono che la protezione delle dune e delle coste rimane una priorità assoluta per l'amministrazione regionale sarda.