Sequestrati 13 domini legati a false società di consulenza cinesi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 13 domini internet legati a false società di consulenza progettate per reclutare attuali o ex dipendenti governativi e militari statunitensi per fornire informazioni a sospetti agenti cinesi. L'annuncio del sequestro dei domini è arrivato una settimana dopo che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e gli altri Paesi dell'alleanza di intelligence Five Eyes hanno avvertito che la Cina utilizza in modo aggressivo e sempre più spesso piattaforme di lavoro per ottenere informazioni.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 13 domini internet legati a false società di consulenza progettate per reclutare attuali o ex dipendenti governativi e militari statunitensi per fornire informazioni a sospetti agenti cinesi .

Queste false aziende prendono di mira le persone attraverso annunci di lavoro per ruoli di consulenza o di analista, e poi fanno pressione sui candidati per ottenere informazioni esclusive o privilegiate. L'annuncio del sequestro dei domini è arrivato una settimana dopo che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e gli altri Paesi dell'alleanza di intelligence Five Eyes hanno avvertito che la Cina utilizza in modo aggressivo e sempre più spesso piattaforme di lavoro per ottenere informazioni.

L'ambasciata cinese a Washington non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, mentre l'ambasciata cinese a Londra ha dichiarato che le affermazioni occidentali sono 'pura montatura e calunnia maligna'. Il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Pirro ha dichiarato che '(I sequestri di mercoledì) inviano un chiaro messaggio che qualsiasi tentativo di sfruttare gli americani a cui è stato affidato l'accesso alle informazioni più sensibili della nostra nazione sarà smascherato e smantellato'.

Le accuse ai servizi segreti cinesi di utilizzare consulenze fasulle per reclutare funzionari americani e occidentali non sono nuove. La Reuters ha riferito nel marzo 2025 che una rete simile di false società di consulenza stava cercando di arruolare dipendenti federali che erano stati recentemente licenziati nell'ambito del ridimensionamento e della riorganizzazione del governo da parte del presidente Donald Trump





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