Sequestrati 200 milioni di euro del tesoro della famiglia Tamburello

La Dda di Palermo ha sequestrato il patrimonio accumulato dalla famiglia Tamburello, composta da Maria Antonina Bruno, ex moglie di Giacomo Tamburello, e dal figlio Luca. Il tesoro, stimato in 200 milioni di euro, è stato accumulato in oltre 30 anni di traffici di droga e reinvestito in conti correnti e proprietà in tutta Europa. Il patrimonio sarà destinato al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Una funzionaria di una banca di Andorra ha insospettito gli inquirenti con un conto corrente contenente 12 milioni di euro. Maria Antonina Bruno, ex moglie di Giacomo Tamburello, uno dei più grossi narcotrafficanti siciliani, aveva raccontato la storia dell'eredità come provenienza del suo patrimonio.

Tuttavia, la solerte dipendente della banca non ha creduto alla favola e ha segnalato il caso alla Dda di Palermo. L'indagine ha ricostruito il tesoro accumulato dalla donna, dal marito e dal figlio, stimato in 200 milioni di euro. Grazie alla collaborazione delle polizie europee, il patrimonio è stato sequestrato e destinato al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie





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