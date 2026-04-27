Sequestrati 278 reperti archeologici e opere d'arte in una villa portoghese: il maggiordomo sotto indagine

Nella provincia di Viseu, in Portogallo, la Polizia giudiziaria ha sequestrato 278 reperti archeologici e opere d'arte, tra cui quadri di Dürer, Picasso e Miró, nella villa di un cittadino statunitense deceduto. Il maggiordomo è indagato per appropriazione indebita e riciclaggio, mentre gli esperti analizzano l'origine delle opere.

Nella tranquilla cittadina di Penalva do Castelo, situata nella provincia di Viseu nel nord del Portogallo , la Polizia giudiziaria ha portato a termine un'operazione di grande rilevanza culturale e legale.

Durante una perquisizione nella villetta residenziale di un anziano cittadino statunitense deceduto nel 2024, sono stati sequestrati ben 278 reperti archeologici e opere d'arte, che spaziano dal Neolitico fino al XX secolo. La dimora, arredata come un vero e proprio museo privato, ospitava quadri firmati da maestri del calibro di Albrecht Dürer, Pierre Bonnard, Picasso e Joan Miró, oltre a una vasta collezione di manufatti storici di inestimabile valore.

L'indagine ha rivelato che il maggiordomo portoghese, incaricato della gestione della proprietà, stava pianificando di vendere parte di questo patrimonio, che legalmente dovrebbe essere devoluto agli eredi del proprietario. Tuttavia, l'intervento tempestivo delle autorità ha impedito che tali opere finissero sul mercato nero.

Il proprietario americano, che aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita a Penalva dopo essersi trasferito dalla Spagna, non era noto nel mondo del collezionismo, il che ha sollevato forti sospetti circa la sua possibile connivenza con organizzazioni criminali internazionali dedite al traffico illecito di opere d'arte. Gli esperti del Museo nazionale Machado de Castro di Coimbra, coinvolti nell'inchiesta, sono al lavoro per determinare l'origine e l'autenticità dei reperti ritrovati.

La loro analisi è cruciale per stabilire se le opere siano state acquisite legalmente o se provengano da scavi clandestini o furti. Nel frattempo, il maggiordomo è stato posto sotto indagine per appropriazione indebita e riciclaggio, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori tentativi di traffico illecito. Questo caso ha destato grande scalpore non solo per il valore intrinseco delle opere sequestrate, ma anche per le implicazioni legali e culturali che comporta.

La comunità locale, in particolare, ha espresso preoccupazione per il destino di questi tesori, sperando che possano essere esposti al pubblico una volta chiarita la loro provenienza. Intanto, le indagini procedono con cautela, con l'obiettivo di smantellare eventuali reti criminali coinvolte in questo traffico e garantire che opere di così grande valore non finiscano nelle mani sbagliate





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