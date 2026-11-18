Guardia di Finanza e Dogane sequestrano 127mila euro non dichiarati in un bagaglio a Fiumicino. Ecco i dettagli dell'operazione e le normative sulla circolazione valuta.

Un cittadino giordano è stato fermato all'aeroporto di Fiumicino dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto ad Amman con una forte somma di denaro nascosta. La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha scoperto circa 127mila euro in contanti occultati nel bagaglio a mano del passeggero senza alcuna dichiarazione alle autorità competenti.

Dettagli Operazione e Importi Sequestrati

Il passeggero giordano, proveniendo dal volo arrivato da Nizza in Francia, si trovava in transito nello scalo romano per proseguire il viaggio verso la Giordania. Durante i controlli di routine, i finanzieri del Gruppo di Fiumicino e i funzionari dell'Ufficio Lazio 2 dell'Agenzia delle Dogane hanno identificato diverse mazzette di banconote nascoste tra gli effetti personali dell'uomo.

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Nel bagaglio sono stati rinvenuti 93mila euro e 39.900 dollari statunitensi. Il controvalore complessivo di questa somma ammonta a circa 127mila euro. Il passeggero non aveva compilato la modulistica obbligatoria richiesta per il trasferimento transfrontaliero di valuta, violando così le procedure legali vigenti in Italia per il movimento di capitali all'interno e all'esterno del territorio nazionale.

Applicazione Normativa e Sequestro Amministrativo

La normativa italiana impone chiaramente la dichiarazione del trasporto di contanti per gli importi pari o superiori a 10mila euro. Nel caso specifico del viaggiatore, l'eccedenza rispetto a questa soglia legale era di circa 117mila euro. Poiché la somma eccedente superava i 100mila euro, le autorità hanno applicato il sequestro amministrativo del 100% della quota eccedente, come prescritto dalla legge vigente.

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Questo intervento rientra in una serie di operazioni mirate a contrastare il traffico illecito di valori non dichiarati. Il sequestro totale della quota eccedente dimostra la severità con cui vengono applicate le regole doganali, soprattutto quando le somme coinvolte raggiungono importi particolarmente elevati che possono segnalare attività finanziarie sospette o illecite.

Statistiche Annuale e Controllo delle Frontiere

Non si tratta di un caso isolato, dato che altri passeggeri sono stati scoperti a viaggiare con somme non dichiarate in valigia. Secondo i dati diffusi dalla Guardia di Finanza, dall'inizio dell'anno erano state intercettate movimentazioni di valuta per oltre 131,5 milioni di euro. Di questa cifra totale, circa 96,8 milioni euro sono stati identificati come violazione degli obblighi dichiarativi imposti dalla legge.

La collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continua a essere fondamentale per garantire la trasparenza nei movimenti di capitale attraverso le frontiere italiane. Il controllo rigoroso dei bagagli, specialmente nei nodi internazionali come Fiumicino, rimane una priorità per prevenire l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, tutelando così l'integrità del sistema economico nazionale e internazionale.