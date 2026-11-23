Il Tribunale di Milano sequestra 19 milioni a Vigdis Christiansen per evasione fiscale sulla vendita del palazzo a Giorgio Armani in zona Brera.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno disposto il sequestro di 19 milioni di euro nei confronti di Vigdis Christiansen, compagna di Felice Riva, noto come Felicino Riva. L'operazione mira a recuperare la somma legata alle imposte evase sulla vendita di uno storico immobile nel centro di Milano.

Dettaglio Operazione Immobiliare e Fiscalità

Lo stabile oggetto della controversia si trova in via Borgonuovo 21, nel prestigioso quartiere Brera, e copre circa 2mila metri quadrati distribuiti su tre livelli. L'edificio è stato venduto allo stilista Giorgio Armani per oltre 72 milioni di euro, una transazione che gli inquirenti collegano direttamente all'ammontare del sequestro. Secondo l'accusa, l'evasione fiscale realizzata sull'operazione ammonta esattamente a 19 milioni di euro, pari alla somma oggi bloccata dalle autorità competenti.

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Struttura Societaria Tobor srl e Dividendi

Le indagini hanno rivelato che l'immobile non faceva parte del patrimonio ereditario della storica dinastia tessile cotoniera di Felice Riva, ma era intestato alla società Tobor srl. Questa impresa era controllata indirettamente attraverso una cassaforte lussemburghese. A fine giugno 2022, la somma derivante dalla vendita è stata girata a L'Immobiliare srl, società allora facente capo a Tobor, per poi essere trasferita sotto forma di dividendi alla socia unica, Vigdis Christiansen.

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Residenza Fiscale e Interessi in Italia

Nonostante Vigdis Christiansen avesse la residenza formale in Norvegia, gli investigatori hanno stabilito che da anni la donna aveva stabilito in Italia il centro dei propri interessi vitali. Pertanto, quei proventi derivanti dalla vendita andavano dichiarati al fisco italiano. Il provvedimento ablativo, inizialmente respinto dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato successivamente disposto dal Tribunale del Riesame su ricorso dell'accusa, colpendo tre immobili di pregio in Versilia.

Il Contesto Storico di Felice Riva

Felice Riva, soprannominato il biondino, era una figura simbolo del boom economico del Dopoguerra, ex presidente del Milan dal 1963 al 1965 e patron del cotonificio Riva travolto dal crac del Vallesusa. Nel 1969 lasciò l'Italia per sfuggire al carcere per bancarotta fraudolenta, viaggiando tra Nizza, Parigi, Atene e Beirut, dove incontrò la compagna norvegese. Scomparso nel 2017 a Forte dei Marmi, aveva vissuto tra Lugano, Saint Moritz e la sua villa storica.