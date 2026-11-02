Sequestro casa Pamela Genini Milano: sigilli violati e gioielli spariti indaga la polizia

La polizia ha trovato guanti sconosciuti e scatole vuote nella casa di Pamela Genini a Milano. Nessun segno di effrazione: si sospetta l'uso di chiavi originali dopo la morte dell'attivista.

Le indagini sul femminicidio di Pamela Genini a Milano conoscono una svolta significativa con il sospetto di una violazione della privacy nella casa dove l'attivista è stata uccisa. Durante la procedura di riconsegna degli effetti personali organizzata per il 28 ottobre scorso, la Polizia ha rinvenuto elementi che suggeriscono la presenza di intrusi nell'immobile di Via Iglesias 33. La scoperta è avvenuta in presenza degli avvocati della famiglia Genini e di un rappresentante della proprietà, interrompendo momentaneamente l'iter burocratico previsto per la restituzione dei beni dell'amata giornalista e attivista.

Dettagli sulle prove e indagine sulla sicurezza

La polizia ha individuato guanti in lattice di una tipologia non standard e scatole destinate ai gioielli completamente vuote sparse nell'appartamento. Non sono stati rilevati segni di scasso sulla porta d'ingresso, nonostante i sigilli fossero stati apposti dopo il crimine. Gli investigatori stanno ora verificando se l'accesso sia stato effettuato con le chiavi ufficiali, attualmente in possesso della polizia giudiziaria e della proprietaria dell'immobile in cui Pamela Genini viveva in affitto. La procedura di consegna dei vestiti e degli accessori è stata sospesa fino a chiarimenti completi.

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Reazioni delle famiglie e ruolo degli avvocati

La famiglia di Pamela Genini ha espresso profonda preoccupazione per la sicurezza dell'abitazione e l'integrità delle prove. Gli avvocati rappresentativi hanno partecipato direttamente all'incontro con le forze dell'ordine, segnalando la natura sospetta dei ritrovamenti. L'appartamento è stato nuovamente sigillato dopo la scoperta dei guanti e dei contenitori vuoti. La proprietà dell'immobile ha collaborato con le autorità per garantire che nessuna informazione critica andasse persa durante le verifiche preliminari.

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Processi di verifica forense e tempi

La Polizia Scientifica è stata chiamata a svolgere analisi approfondite sui sigilli e sui materiali rinvenuti. Gli esperti stanno confrontando la provenienza dei guanti in lattice con i protocolli standard utilizzati dalle unità investigative. Si esaminerà anche la compatibilità delle tracce trovate con le chiavi attualmente custodite dai dirigenti preposti. Questi accertamenti sono cruciali per determinare se qualcuno ha utilizzato le chiavi ufficiali per entrare senza autorizzazione.

Impatto sul caso e prossimi passi legali

Questi sviluppi potrebbero influenzare le dinamiche processuali relative al femminicidio di Pamela Genini. La possibilità di un accesso non autorizzato apre scenari complessi sulla catena di custodia delle prove. La giustizia italiana sta esaminando attentamente ogni minimo dettaglio per escludere contaminazioni o manomissioni. La trasparenza delle indagini è fondamentale per garantire che la verità sulle circostanze della morte dell'attivista emerga completamente.