Le autorità di sicurezza libiche hanno bloccato una significativa rete di traffico di droga, sequestrando compresse di Lyrica nel Fezzan.

Le autorità di sicurezza del sud della Libia hanno annunciato il sequestro di circa 105.000 compresse del farmaco Lyrica e l'arresto di due importanti trafficanti il 29 novembre. L'operazione ha avuto luogo in una zona remota dell'estremo sud del paese, segnando un colpo significativo contro le reti criminali che sfruttano la vasta frontiera meridionale. Questa azione coordinata evidenzia gli sforzi continui del Ministero dell'Interno per interrompere il flusso di sostanze stupefacenti che attraversano il territorio nazionale.

Dettagli sul sequestro e valore delle pillole

Una fonte di sicurezza appartenente all'Amministrazione Generale per la lotta alla droga del Ministero dell'Interno ha comunicato a Reuters che le pillole sequestrate hanno un valore stimato di circa 2 milioni di dinari libici, equivalenti a 309.200 dollari. Questa valutazione economica sottolinea l'entità della minaccia rappresentata da questo singolo lotto di sostanze controllate e l'impatto finanziario che l'arresto dei due sospetti potrebbe avere sulle attività illegali della zona. La gestione di queste sostanze è strettamente regolamentata, rendendo il loro traffico illegale un reato grave perseguibile per via penale.

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L'operazione a Al-Qatrun nel Fezzan

L'amministrazione ha confermato in un comunicato diffuso nella tarda serata di domenica che le pillole sono state trovate in un'azienda agricola durante un'imboscata nella città di Al-Qatrun. Questa località si trova nella regione del Fezzan, un'area geografica chiave situata vicino ai confini internazionali con il Ciad e il Niger. La strategia operativa ha permesso alle forze dell'ordine di cogliere i trafficanti di sorpresa, assicurandosi il controllo completo del carico illegale senza riportare perdite umane tra il personale di sicurezza coinvolto nell'azione.

La Libia come snodo per le droghe sintetiche

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a gennaio, la Libia è diventata un importante snodo regionale di transito per le droghe sintetiche e altri stupefacenti. I prodotti destinati ai consumatori locali e ad altre parti del Nord Africa e del continente africano in generale transitano frequentemente attraverso questi corridoi. L'Osservatorio Europeo delle Droghe e della Tossicodipendenza ha monitorato questi flussi, confermando come la posizione geografica del paese la renda un punto di passaggio critico per il traffico internazionale di sostanze illecite.

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Sfruttamento del vuoto di potere dal 2011

Le bande di trafficanti hanno abilmente approfittato della situazione tumultuosa che regna nel paese dal 2011, secondo quanto riportato dal rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. L'instabilità politica e istituzionale ha creato un vuoto di potere che le organizzazioni criminali hanno colmato, organizzando reti di distribuzione sempre più sofisticate. Questa circostanza storica spiega in parte la persistenza del fenomeno nonostante le occasionali operazioni di polizia e i sequestri come quello recente nel Fezzan.

Evidenze fotografiche della retata

Le immagini pubblicate dall'amministrazione mostravano due individui bendati in piedi dietro un tavolo su cui erano esposte scatole impilate e blister contenenti pillole rosse e bianche. La disposizione delle merci sequestrate ha fornito una prova visiva tangibile della quantità di sostanza illegalizzata, dimostrando la natura organizzata dell'operazione. L'amministrazione ha definito l'ambuscata una delle più grandi retate di questo tipo nella regione meridionale, evidenziando l'importanza strategica di queste azioni per la sicurezza pubblica.