Sequestro di beni per 2 milioni di euro a Roma: sventato un sistema di riciclaggio auto e frodi fiscali

La Polizia di Stato ha eseguito un'ampia operazione a Roma, sequestrando beni per 2 milioni di euro legati a un sistema di riciclaggio auto e frodi fiscali. Due società, cinque immobili e cinque terreni sono stati sequestrati, riconducibili a un uomo di 63 anni accusato di eludere il pagamento dell'IVA attraverso operazioni fittizie.

La Polizia di Stato ha eseguito un'importante operazione a Roma contro la criminalità economica , sequestrando beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, legati a un sistema di riciclaggio di autovetture e frodi fiscali .

L'intervento si inserisce in una strategia più ampia per contrastare l'accumulazione di patrimoni illeciti e la penetrazione della criminalità nell'economia legale, in seguito a un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca disposto dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore. Dalle prime ore della mattinata, agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, dei commissariati Casilino, Lido e Frascati, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Compartimento Polizia Stradale Lazio-Umbria hanno lavorato per eseguire il sequestro.

Il provvedimento ha coinvolto un patrimonio articolato, composto da due società con sedi a Roma e Pomezia, attive nel settore delle pratiche auto e delle revisioni veicoli, cinque immobili situati nella zona Borghesiana, Finocchio e Montecompatri, e cinque terreni a Frascati. I beni sono riconducibili a un uomo di 63 anni residente a Roma, ritenuto inserito in contesti criminali legati al riciclaggio di veicoli.

Secondo le indagini patrimoniali, il soggetto avrebbe gestito un sistema strutturato di pratiche automobilistiche fittizie, finalizzate alla nazionalizzazione e immatricolazione di auto usate intestate formalmente a privati, con l'obiettivo di eludere il pagamento dell'IVA. Le società coinvolte avrebbero simulato operazioni commerciali intracomunitarie, facendo apparire acquisti esteri fittizi di veicoli usati per beneficiare indebitamente delle agevolazioni fiscali previste in ambito europeo. In questo modo veniva evitato il versamento dell'imposta, sfruttando in maniera illecita le norme sugli acquisti intracomunitari.

Inoltre, il soggetto, in qualità di pubblico ufficiale delegato allo Sportello Telematico dell'Automobilista, avrebbe facilitato l'immatricolazione in Italia di veicoli provenienti principalmente da Spagna e Germania, alcuni dei quali risultati non regolarmente registrati nei sistemi ufficiali e quindi di fatto non abilitati alla circolazione. Le indagini economico-patrimoniali hanno permesso di ricostruire un quadro di elevata pericolosità sociale, evidenziando la disponibilità diretta e indiretta di un patrimonio di ingente valore ritenuto frutto di attività illecite.

Il sequestro è stato disposto ai sensi del decreto legislativo 159/2011, in attesa del contraddittorio previsto dal procedimento di prevenzione, che dovrà accertare i presupposti per la confisca definitiva dei beni





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