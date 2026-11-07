Sequestro libri gialli a ricina: indagine perquisizione Di Vita

Durante la perquisizione nella casa della famiglia Di Vita, le autorità hanno rinvenuto due thriller di Holly Jackson. Ecco i dettagli e le implicazioni dell'indagine.

Le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione di polizia che ha portato al sequestro di due volumi letterari in seguito a un'analisi forense approfondita. I testi appartengono alla scrittrice britannica di thriller Holly Jackson e sono stati rinvenuti durante le indagini connesse alla tragica vicenda di Narvik , il villino a Palermo dove morirono, avvelenate con la ricina , due figlie della famiglia Di Vita nel dicembre del 2023. L'azione operativa si è svolta con precisione, mirando a raccogliere ogni elemento probatorio utile alla ricostruzione dei fatti.

Dettaglio Sequestro Letteratura

Il primo romanzo esaminato è "Come uccidono le brave ragazze", pubblicato nel 2019 e successivamente adattato in una serie televisiva di grande successo su Netflix. Il secondo volume è "Una brava ragazza è una ragazza morta", uscito nel 2021. Entrambe le opere fanno parte di una trilogia dell'autrice e trattano temi legati agli omicidi, suscitando l'interesse degli inquirenti per eventuali collegamenti o simboli presenti nella letteratura di consumo.

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Analisi Forense e Tracce

Gli esperti di laboratorio hanno sottoposto i libri a controlli rigorosi per verificare la presenza di sostanze tossiche. Nonostante il contenuto delle storie verta su crimi e avvelenamenti, l'analisi ha confermato l'assenza di tracce di ricina sui volumi sequestrati. La natura degli oggetti rinvenuti, pur essendo potenzialmente inquietante data la tematica, non ha evidenziato pericolosità chimica diretta nelle pagine dei testi.

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Altri Oggetti Trovati

Oltre ai due romanzi gialli, i Carabinieri hanno trovato e messo sotto sequestro alcuni dispositivi elettronici obsoleti. Nello specifico, sono stati rinvenuti due vecchi telefonini che potrebbero contenere dati rilevanti per l'iter investigativo. Questa operazione rappresenta una fase delicata delle indagini condotte dalla Procura di Palermo, che non esclude la possibilità di nuove misure cautelari.

Contesto Investigativo

La vicenda è nata dall'omicidio di Giorgia e Emma Di Vita , avvenuto nel 2023. Il padre, Mirko Di Vita , è stato arrestato e accusato dell'uccisione delle figlie. L'operazione odierna conferma l'attenzione delle autorità verso ogni dettaglio, anche apparentemente marginale, nell'ambito della ricerca della verità giudiziaria.