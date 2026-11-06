Sequestro Tarantole Perù: 3000 Arachnidi E 1,5 Milioni Euro Di Illecito

Sequestrate oltre 3000 tarantole a Lima. Valore stimato 1,5 milioni di euro. Due tedeschi e un polacco arrestati per traffico illegale di fauna selvatica.

Oltre 3000 esemplari di tarantola sono stati recuperati dalle autorità doganali a Lima. Il sequestro ha coinvolto due cittadini tedeschi e un cittadino polacco. Gli aracnidi si trovavano nascosti all'interno di tre valigie. Il personale del Servizio Nazionale Forestale e della Fauna Selvatica ha individuato la merce illegale.

Modalità Di Traffico E Nascondiglio

Gli addetti ai controlli hanno rilevato movimenti anomali durante le verifiche doganali di routine. Le tarantole erano state nascoste in alcune paia di calzini usati. I passeggeri intendevano trasportare il carico in Germania. Le valigie contenevano esemplari a vari stadi di sviluppo. La spedizione includeva sia uova sia individui adulti.

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Origine E Valore Commerciale Illecito

Il carico proviene da diverse regioni del territorio peruviano. Le autorità ambientali hanno stimato il valore complessivo. Ciascuna tarantola può raggiungere circa 500 euro sul mercato europeo. Il valore commerciale totale è stimato in 1,5 milioni di euro. I tre passeggeri sono stati fermati dalle forze di polizia.

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Azioni Giudiziarie Contro I Sospettati

Le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario contro i sospettati. I colpevoli sono accusati di reati ambientali. Il traffico illegale di fauna selvatica è un crimine grave. Le indagini confermano il legame con organizzazioni criminali. La giustizia peruviana sta esaminando i documenti

Impatto Globale Secondo Interpol

Interpol stima il giro d'affari globale in 20 miliardi di dollari. Il commercio illegale rappresenta una causa diretta di riduzione della biodiversità. L'alterazione degli ecosistemi a livello globale è una conseguenza grave. Il sequestro di Lima mostra la portata del fenomeno. Le autorità lavorano per contrastare il mercato nero.