Sequestro tonnellata cocaina: arrestati latitanti Fei Ch'ien e smantellate organizzazioni

La Guardia di Finanza smantella tre organizzazioni criminali, sequestra oltre una tonnellata di droga e blocca flussi finanziari illeciti tramite il sistema Fei Ch'ien. Due latitanti di fama mondiale sono stati catturati.

Un'operazione straordinaria della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di due dei latitanti più pericolosi al mondo e allo smantellamento di tre organizzazioni criminali dediti al traffico di stupefacenti. L'inchiesta, sviluppata tra il 2022 e il 2024 dal Gruppo Interforze di Polizia ( Gico), ha consentito di sequestrare circa 1.135 chili di droghe, tra cui cocaina e hashish, per un valore stimato sul mercato nero di 38 milioni di euro. Le indagini hanno anche permesso di bloccare trasferimenti illeciti di capitali attraverso sistemi finanziari paralleli, colpendo duramente le strutture economico-finanziarie dei gruppi criminali.

Identità e cattura dei latitanti Lapis e Gala

Fra gli arrestati figurano Francesco Lapis e Antonio Gala, personaggi di spicco dell'ambiente criminale internazionale. Lapis, ritenuto vicino al gruppo criminale di Michele Senese, era stato fermato a Barcellona nel luglio 2024 dopo essersi rifugiato in Spagna per sottrarsi a un ordine di carcerazione; deve scontare due anni per traffico di droga. Antonio Gala, originario di Marano, è considerato un organizzatore dei trasporti internazionali di hashish e cocaina ed è stato arrestato a Fiumicino il 20 giugno 2026.

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Gala, che ha ricevuto una condanna definitiva a 18 anni per associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dal metodo mafioso, rappresenta un nodo cruciale nella logistica internazionale della droga. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per 18 indagati raggiunti dalle misure cautelari nel corso dell'ultima fase dell'operazione. L'intervento della Guardia di Finanza ha portato alla luce l'entità della rete criminale che operava trasversalmente tra l'Italia e la Spagna.

Il sistema Fei Ch'ien per il riciclaggio di denaro

Uno degli aspetti più innovativi dell'indagine riguarda l'uso del sistema Fei Ch'ien, un metodo storico che permetteva ai commercianti cinesi di spostarsi senza portare con sé ingenti quantità di denaro. Oggi, questo meccanismo viene utilizzato per muovere e ripulire denaro attraverso attività commerciali compiacenti, aggirando i controlli bancari tradizionali. Gli investigatori hanno ricostruito trasferimenti in contanti per circa un milione di euro, dei quali 500mila euro sarebbero stati affidati a cittadini cinesi dell'Esquilino.

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Questi fondi venivano successivamente trasferiti all'estero utilizzando il sistema Fei Ch'ien, che garantisce la riservatezza e la velocità delle transazioni finanziarie illecite. L'uso di questo metodo dimostra l'alta capacità di adattamento dei gruppi criminali alle nuove esigenze di riciclaggio, sfruttando le comunità straniere e le dinamiche commerciali per nascondere i proventi delle attività illecite. La Guardia di Finanza ha così individuato un canale cruciale per il finanziamento del narcotraffico.

Struttura delle tre organizzazioni criminali e sequestri

L'indagine ha portato alla luce la struttura di tre distinti sodalizi criminali. I primi due gruppi, guidati da trafficanti italiani riparati in Spagna, importavano hashish, marijuana e cocaina dalla penisola iberica. I carichi viaggiavano nascosti nei doppi fondi di camion e auto, venivano custoditi in case sicure e successivamente distribuiti sul territorio. La logistica sofisticata permetva di mantenere un flusso costante di sostanze stupefacenti senza essere rilevati dalle autorità.

Il terzo sodalizio faceva capo a un broker romano in contatto diretto con fornitori colombiani ed era attivo nel mercato della movida. Tra le sostanze trattate c'era la cosiddetta cocaina rosa, venduta fino a 400 euro al grammo. Questa sostanza non è cocaina pura né 2C-B, ma una miscela variabile di ketamina, MDMA e caffeina, destinata a un pubblico giovane e sensibile alle tendenze del nightlife. L'alta prezzo rifletteva la rarefazione e la specificità del prodotto sul mercato illegale.

Impatto dell'operazione e prossime procedure legali

Oltre agli arresti dei due latitanti, altre nove persone erano già state arrestate in flagranza nel corso dell'inchiesta del Gico della Guardia di Finanza. L'intervento coordinato ha rappresentato un colpo decisivo per le organizzazioni criminali che operavano nel settore del narcotraffico internazionale. Sequestrati complessivamente circa 1.135 chili di stupefacenti, si stima un danno economico evitato per le comunità locali e il mercato illegale pari a 38 milioni di euro.

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Le misure cautelari disposte dal gip confermano la solidità delle prove raccolte dagli investigatori. L'operazione dimostra la capacità delle forze dell'ordine di intercettare non solo il traffico di droga, ma anche i flussi finanziari ad esso collegati. La smantellatura delle tre organizzazioni criminali chiude un capitolo importante nella lotta al narcotraffico, impedendo la circolazione di sostanze stupefacenti e la relativa criminalità organizzata che le accompagnava.