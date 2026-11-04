Serbia: Arrestati 10 Agenti per Violenza durante le Proteste

Le autorità serbe hanno arrestato dieci agenti di polizia e un ex ufficiale per uso eccessivo di forza durante le proteste anticorruzione del 2025.

Le autorità serbe hanno annunciato mercoledì l'arresto di dieci agenti di polizia attivi e un ex ufficiale per presunta uso eccessivo di forza contro i manifestanti durante le proteste anticorruzione svoltesi a Belgrado lo scorso anno. Questa azione giudiziaria, resa nota dal Ministero dell'Interno, segna un momento cruciale nell'iter di accountability della nazione balcanica.

Il Minuterio Dell'Interno Rivela Gli Arresti

Secondo quanto dichiarato nel comunicato ufficiale, le indagini hanno riguardato comportamenti illeciti compiuti da personale appartenente a un'unità d'élite. I sospettati, per i quali sono state rivelate solo le iniziali, sono stati fermati in connessione con eventi verificatisi il 14 e il 15 agosto 2025.

Also read Esecuzioni in Iran: due uomini giustiziati per l'omicidio di agenti a Isfahan

Violenza Nel Garage Del Governo

Il Ministero dell'Interno ha specificato che i militari avevano torturato e intimidito diverse persone detenute nel garage del complesso governativo situato nel centro di Belgrado. Le accuse riportate nel documento sostengono che, attraverso l'impiego di forza bruta e minacce, siano stati inflitti grandi dolori e sofferenze gravi a un numero consistente di individui.

La Cronologia delle Proteste

Le manifestazioni di massa che hanno scosso la Serbia come candidato all'Unione europea sono iniziate nel 2025 e sono proseguite nel 2026, dopo il tragico crollo della tettoia in cemento della stazione ferroviaria di Novi Sad il 1° novembre 2024. Disastro che ha causato la morte di 16 persone, innescando un ondata di indignazione pubblica.

Advertisement

Impatto Politico E Le Elezioni

Il malcontento popolare ha avuto un esito concreto nel panorama politico, portando alle dimissioni del populista Partito Progressista Serbo (SNS), storicamente fedele all'ex presidente Aleksandar Vucic. Le elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre sono state vinte dalla Lista Studentesca, una formazione priva di un leader unico ma unita nella richiesta di cambiamenti.

Le Accuse E Le Reazioni

Studenti, attivisti, politici dell'opposizione e organizzazioni per i diritti umani hanno accusato Vucic e l'SNS di violenza politica, pressione sui media e legami con la criminalità organizzata. Vucic e i suoi alleati hanno categoricamente negato tali accuse, ma le vittime hanno denunciato lesioni fisiche e traumi psicologici causati dall'impiego di gas lacrimogeni e granate stordenti da parte delle forze dell'ordine.