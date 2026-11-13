Serbia, arresti per torture dopo il voto della lista studentesca

In Serbia otto membri dell'Unità speciale e Igor Žmirić sono stati arrestati per torture, dopo il voto del 25 ottobre che ha premiato la lista studentesca alle elezioni anticipate.

Nikolina Sinđelić, 23 anni, studentessa di Scienze politiche a Belgrado, ha dichiarato di non aspettarsi che la giustizia si muovesse così in fretta. Il suo caso ha fatto scalpore perché è stata la prima a denunciare minacce e torture che, secondo la sua ricostruzione, sarebbero avvenute nel garage del palazzo del governo tra il 14 e il 15 agosto 2025.

Quella notte la repressione delle proteste antigovernative, iniziate alla fine del 2024, ha raggiunto il picco con arresti e fermi a tappeto nella capitale serba. Per oltre un anno il fascicolo sui fatti di Ferragosto sembrava fermo, ma la situazione è cambiata dopo le elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre.

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Arresti a Belgrado dopo il voto del 25 ottobre

Otto membri dell'Unità speciale (Jzo), coinvolta nella detenzione di manifestanti, e Igor Žmirić, comandante dell'unità antiterrorismo e al momento dei fatti vice comandante dell'unità al centro della bufera, sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti e torture. Il provvedimento è arrivato pochi giorni dopo la vittoria storica della lista studentesca sull'ex presidente Aleksandar Vučić e sul partito Sns, al potere dal 2012.

Marko Kričak, all'epoca capo della Jzo e in seguito promosso alla direzione della polizia criminale, è stato a sua volta posto in custodia cautelare, ma per un'altra inchiesta. Secondo la testimonianza di Sinđelić, proprio Kričak avrebbe pronunciato una minaccia di stupro nei suoi confronti.

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Anche la testata Informer, considerata il megafono del partito al governo dal 2012, è finita sotto esame. Il quotidiano aveva diffuso immagini intime di Sinđelić con l'obiettivo di screditarla e intimidirla, e ora si trova nella stretta dell'organismo indipendente incaricato di vigilare sul sistema dei media in Serbia.

Le dichiarazioni di Sinđelić e di Vladimir Tijanić

Sinđelić attende una sentenza per potersi sentire tranquilla e chiudere oltre un anno di incubo. Ha spiegato di aver corso un grosso rischio parlando e denunciando, opponendosi a un regime che definisce corrotto, con tutte le conseguenze del caso, ma di aver confidato nel fatto che un giorno la giustizia avrebbe fatto il suo corso.

Vladimir Tijanić, ingegnere e consigliere nella municipalità di Novi Beograd per il Zeleno Levi Front (Fronte Verde-Sinistra), ha commentato che gli effetti giudiziari non si aspettavano così tempestivi e che questi sviluppi riempiono di fiducia. Il Zeleno Levi Front si è ritirato dalla corsa elettorale per sostenere gli studenti ed è nato da un movimento ambientalista e contrario alla devastazione urbanistica.

Secondo quanto riportato, la lista studentesca non ha ancora formato un governo. Il suo gruppo di rappresentanti, scelti tra personalità della società civile, leader del dissenso e universitari, entrerà per la prima volta in parlamento il prossimo 17 novembre.

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Belgrade Waterfront e il mandato contro Milenijum Team

La Terza procura generale di Belgrado ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Ivan Bošnjak e Stojan Vujek, proprietari del Milenijum Team, la società di costruzioni che ha plasmato il modello urbanistico dell'era Vučić con progetti edilizi controversi e fortemente contestati. La misura è stata innescata dal sospetto che i lavori nel sito dell'ex Hotel Jugoslavija, demolito nel 2025, siano stati eseguiti in modo abusivo.

Dopo la convocazione in commissariato per la notifica dei provvedimenti, la procedura nei confronti dei vertici dell'azienda e di Andreja Djulić, responsabile della controllata Danube Riverside, è stata congelata a causa delle richieste di ricusazione presentate dai legali. Il sito dell'ex Hotel Jugoslavija era destinato a un albergo di lusso e a centri commerciali.

Il progetto Beograd na Vodi, noto anche come Belgrade Waterfront, rappresenta il caso più emblematico dell'estetica e della gestione urbanistica del partito Sns. Nel 2014 gruppi di cittadini che si erano riuniti sotto il nome Ne davimo Beograd hanno iniziato a opporsi al complesso di grattacieli di lusso costruiti lungo il fiume Sava sulle macerie degli edifici della città vecchia.