Serbia, manifestazione massiccia a Novi Sad per le vittime del crollo della stazione e per elezioni anticipate

Migliaia di persone hanno protestato a Novi Sad nel secondo anniversario della tragedia della stazione ferroviaria, chiedendo le dimissioni del governo Vucic e elezioni libere, in un clima di crescente tensione politica e di sfiducia nelle istituzioni.

Sabato 20 giugno, migliaia di persone sono scese in piazza a Novi Sad , la seconda città della Serbia , per commemorare le sedici vittime del crollo della tettoia della stazione ferroviaria avvenuto nel 2024 e per chiedere elezioni generali anticipate.

Le proteste, iniziate dopo la tragedia e guidate principalmente dal movimento studentesco, sono ormai diffuse in tutto il Paese e rappresentano una sfida senza precedenti al governo del populista Aleksandar Vucic e del suo Partito Progressista Serbo, al potere da tredici anni. I manifestanti, insieme all'opposizione e alle organizzazioni per i diritti umani, vedono nel disastro della stazione ferroviaria il simbolo di un più ampio problema di cattiva gestione dei progetti di costruzione e di corruzione sistemica che affligge il paese.

Nonostante il caldo torrido, con temperature intorno ai trenta gradi, la piazza della città del nord ha visto un fiume di persone scandire slogan come "Vittoria" e fischiare il nome del presidente Vucic e del suo partito. Molti portavano striscioni e indossavano magliette con la scritta "Gli studenti stanno vincendo", a sottolineare il ruolo trainante del movimento giovanile.

Gli attivisti dichiarano apertamente di voler convertire questa mobilitazione in una sfida elettorale, puntando a competere nelle prossime elezioni parlamentari e presidenziali, attualmente calendarizzate per il 2027 ma che Vucic non esclude di anticipare nei prossimi mesi.

"Senza elezioni libere ed eque, tutto il resto sono solo parole vuote", ha affermato Sanja Belic, una professoressa universitaria di Novi Sad, intervenendo dal palco. Le accuse rivolte al governo non si limitano alla gestione degli appalti, ma includono anche brogli elettorali, violenze contro gli oppositori, la progressiva strozzatura della libertà dei media, la corruzione e i presunti legami con la criminalità organizzata. Vucic e i suoi alleati respingono categoricamente tutte queste imputazioni.

"Dobbiamo ribellarci, esprimere la nostra volontà e vincere; non abbiamo altra scelta", ha dichiarato Goran Sajin, un manifestante cinquantenne, a testimonianza della determinazione popolare. La tensione è alta: in risposta alla manifestazione di Novi Sad, Vucic ha annunciato in una diretta televisiva un contro-raduno dei suoi sostenitori per il 27 giugno, invitandoli a riunirsi "sotto la bandiera serba" e a non mostrare "rabbia verso nessuno", frase interpretata come un invito alla calma, ma anche come un tentativo di mobilitare la sua base in segno di identità nazionale.

Sul piano internazionale, la situazione interna serba è monitorata con attenzione dall'Unione europea, che ha conferito alla Serbia lo status di paese candidato. L'adesione, però, rimane subordinata al rispetto di condizioni rigorose: il miglioramento dello stato di diritto, la garanzia di elezioni libere ed eque, la riforma del sistema giudiziario e la lotta senza quartiere alla corruzione e alla criminalità organizzata.

Inoltre, Belgrado deve allineare la propria politica estera a quella comune UE, in particolare adottando le sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina, una richiesta che si scontra con i tradizionali legami storici e culturali della Serbia con la Russia. Le proteste di Novi Sad, quindi, non sono solo un lutto per le sedici vittime, ma diventano il catalizzatore di una crisi politica più ampia che minaccia gli equilibri di potere a Belgrado e che proietta la sua ombra sul percorso di integrazione europea del Paese





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