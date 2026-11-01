Serbia marks train station collapse anniversary after Vucic's defeat

Thousands gather in Novi Sad for the second anniversary of the 2024 station collapse that sparked protests toppling President Vucic and empowering the Student List.

Decine di migliaia di persone si sono radunate presso la stazione ferroviaria principale di Novi Sad, in Serbia, la domenica successiva all'1 novembre 2026, per commemorare il secondo anniversario del crollo mortale della tettoia accaduto nel novembre 2024. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da tutta la città e dalle regioni circostanti, uniti dal dolore e da una rinnovata consapevolezza politica.

Ricordi e promesse di guarigione collettiva

La struttura in cemento della pensilina, situata vicino all'ingresso principale, si è schiantata al suolo poco prima di mezzogiorno il 1° novembre 2024, provocando la morte di sedici persone e ferendone molte altre. Durante la cerimonia commemorativa odierna, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio di sedici minuti, simbolo delle vittime scomparse, prima di deporre corone, fiori e candele presso il luogo dell'incidente.

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"A livello personale, emotivo e sociale, spero in una guarigione collettiva", ha dichiarato Zorana Sijan Oborina, una studentessa che sostiene il movimento di protesta nato dopo la tragedia. La sua testimonianza ha riflessato il clima generale dell'evento, dove il lutto si è intrecciato con una forte richiesta di giustizia e trasparenza istituzionale, vista l'importanza simbolica del luogo nel recente passato politico serbo.

Dal disastro alla sconfitta elettorale di Vucic

Il disastro alla stazione di Novi Sad, ristrutturata nell'ambito di un progetto ferroviario ad alta velocità finanziato dalla Cina, ha innescato un vasto movimento di protesta contro la corruzione in Serbia. I manifestanti hanno interpretato il crollo come un sintomo evidente della negligenza e della corruzione diffuse sotto il governo del presidente Aleksandar Vucic, che ha governato per anni.

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Queste proteste di massa hanno portato a dimissioni cruciali, incluse quelle del ministro delle opere pubbliche, a un rimpasto di governo e, infine, alla convocazione di elezioni anticipate. La pressione popolare ha culminato nella settimana scorsa con la vittoria elettorale del blocco guidato dagli studenti, segnando una svolta storica nel panorama politico del paese e la sconfitta di Vucic.

La nuova forza politica e il processo giudiziario

Il 25 ottobre, la Lista degli Studenti, una coalizione che include accademici, professionisti, agricoltori, attori e attivisti scelti dalle assemblee studentesche, ha aggiudicato 141 seggi nel parlamento da 250 membri, secondo un conteggio preliminare. I risultati definitivi sono attesi nei prossimi giorni e non dovrebbero modificare l'esito, consolidando il nuovo equilibrio di potere.

Aleksandar Vucic, candidato primo ministro dal suo partito SNS dopo la conclusione del mandato presidenziale, ha riconosciuto la sconfitta e ha lasciato l'ufficio. È prevista una nuova elezione presidenziale entro la fine dell'anno, mentre il processo per il crollo della stazione rimane in una fase delicata. I pubblici ministeri hanno incriminato tredici persone, ma le procedure preliminari sono attualmente in stallo.

Preoccupazioni per i tempi della giustizia

Gli imputati nel caso del crollo hanno negato qualsiasi illecito, sostenendo la propria innocenza nonostante le accuse di corruzione e negligenza. La lentezza del procedimento giudiziario ha alimentato lo scetticismo tra i cittadini e i familiari delle vittime, che temono l'impunità per i responsabili.

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"Spero che ci siamo finalmente resi conto che non dovremmo aspettare anni per cambiare ciò che non va, specialmente quando costa vite umane", ha affermato Jelena Trajkovic, 32 anni, docente universitaria di Novi Sad. Le sue parole riassumono la frustrazione di molti serbi che hanno visto il crollo trasformarsi in un catalizzatore per il cambiamento politico, ma rimangono in attesa di risposte concrete dal sistema giudiziario.