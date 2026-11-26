Serbian Parliament Speaker Aleksandar Cupic announces the December 27 presidential election date after the student-led protest movement secured a landslide parliamentary victory in October.

Il Parlamento serbo ha fissato ufficialmente la data per le prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 27 dicembre. Questa decisione è stata resa nota dal neoeletto Presidente dell'Assemblea Nazionale, Aleksandar Cupic, nel corso di una sessione pubblica a Belgrado. La scelta di questa data segna un momento cruciale nella transizione politica del paese, che ha visto una netta trasformazione del panorama istituzionale nelle ultime settimane.

Cupic Announces Election Date After Parliamentary Shift

Aleksandar Cupic ha dichiarato pubblicamente di aver firmato il documento ufficiale che stabilisce il 27 dicembre come giorno di voto. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha rivolto un appello diretto a tutti i cittadini serbi, chiedendo loro di dimostrare senso di responsabilità e di partecipare massicciamente alle urne. Questa chiamata alla partecipazione civile nasce nel contesto di una profonda riforma del sistema politico, guidata da forze che hanno recentemente conquistato la maggioranza parlamentare.

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Student Movement Wins Landslide in October Polls

La decisione di indire le elezioni presidenziali segue il risultato storico delle elezioni parlamentari tenutesi il 25 ottobre. In quelle elezioni, un movimento di protesta guidato dagli studenti, noto come "Lista studentesca - Gli studenti vincono", ha ottenuto una vittoria schiacciante. I candidati sostenuti da questo movimento hanno superato nettamente le opposizioni tradizionali, in un contesto elettorale in cui la richiesta principale dei manifestanti era la fine della corruzione istituzionale. Aleksandar Cupic, membro di questa lista studentesca, ricopre ora la carica di Speaker dell'Assemblea Nazionale.

Resignation of Former President Aleksandar Vucic

Le dimissioni di Aleksandar Vucic, il precedente Presidente della Serbia, rappresentano il punto di partenza di questa nuova fase politica. Vucic si era dimesso dalla presidenza il 27 settembre, poco prima delle elezioni parlamentari del 25 ottobre, con l'obiettivo di candidarsi alla carica di primo ministro. Tuttavia, la sua strategia elettorale non ha avuto successo: la lista da lui sostenuta ha subìto una pesante sconfitta contro i candidati del movimento studentesco. Questo evento ha segnato la fine di un lungo ciclo politico e l'ascesa di una nuova forza parlamentare.

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Ceremonial Role and Executive Power Dynamics

È importante comprendere che la carica di Presidente della Serbia è prevalentemente di natura cerimoniale. Il ruolo prevede poteri giuridici formali relativamente limitati rispetto ad altri sistemi politici. L'autorità esecutiva primaria, infatti, risiede principalmente nel governo e nel primo ministro, non nel palazzo presidenziale. Nonostante questa limitazione, il presidente svolge funzioni costituzionali specifiche che incidono sulla stabilità istituzionale e sulla formazione dei governi.

Il Presidente della Repubblica, dopo aver consultato i partiti politici rappresentati in parlamento, ha il compito di proporre il candidato alla carica di primo ministro. Inoltre, il presidente conserva il potere di nominare e revocare i capi delle forze armate. Un'altra competenza significativa è la facoltà di sciogliere il parlamento, sebbene questa misura possa essere adottata esclusivamente su richiesta formale del governo. Queste prerogative, pur essendo tecniche, rimangono elementi fondamentali dell'architettura costituzionale serba.