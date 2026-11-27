Il movimento studentesco serbo, vincitore delle elezioni, posticipa la formazione del governo oltre dicembre. Questo ritardo rischia di bloccare il bilancio 2027 e la proroga del gas russo prima delle scadenze imminenti.

Il movimento guidato dagli studenti in Serbia, vincitore delle elezioni parlamentari del 25 ottobre, non formerà un nuovo governo entro la fine dell'anno attuale. Funzionari governativi hanno confermato questa settimana che la formazione dell'esecutivo potrebbe rimandare fino al nuovo anno, un'evoluzione che solleva preoccupazioni circa la capacità del paese di rispettare scadenze finanziarie e energetiche critiche nel prossimo futuro.

Questa decisione posticipa l'insediamento di un primo ministro e di un gabinetto ministeriale completo, creando un vuoto di potere istituzionale che coincide con tre scadenze imperative. Le date critiche includono la scadenza della licenza del Tesoro statunitense il 11 dicembre, il termine per il bilancio pubblico il 20 dicembre e la fine del contratto di fornitura di gas con la Russia il 31 dicembre. Il mancato rispetto di questi termini potrebbe bloccare le nuove spese di capitale e lasciare incerte le forniture di gas mentre l'inverno si avvicina.

Also read Femminicidi, a 15 anni dall'inchiesta «Questo non è amore» il Corriere torna a indagare

Procedura e Ruolo di Aleksandar Cupic

Il parlamento si è riunito il 17 novembre e ha nominato il deputato della Lista Studentesca Aleksandar Cupic come nuovo presidente dell'Assemblea nazionale. Cupic, che partecipa alla seduta costitutiva a Belgrado, svolgerà anche le funzioni di presidente interim del paese fino al giorno delle elezioni presidenziali fissate per il 27 dicembre. Questa nomina rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla lunga dominanza del leader populista Aleksandar Vucic, che è stato sconfitto da questa vittoria schiacciante degli studenti dopo quasi due anni di proteste contro la corruzione.

Jovo Bakic, capo della fazione parlamentare della Lista Studentesca, ha dichiarato esplicitamente questa settimana che un governo non verrà formato prima della seconda metà di dicembre. La Costituzione serba impone alla Lista Studentesca una scadenza finale il 15 febbraio per formare il governo; in caso contrario, dovranno essere indette nuove elezioni parlamentari. Bakic ha sottolineato che la priorità è evitare una nomazione affrettata, optando invece per una revisione attenta di ogni decisione amministrativa e istituzionale.

Advertisement

Impatto sul Bilancio e sull'Economia

Il rischio più immediato riguarda la capacità di approvare il bilancio dello Stato per il 2027. Se il parlamento mancherà il termine del 20 dicembre, la Serbia, candidata all'adesione nell'Unione Europea, sarà costretta a operared con un sistema di finanziamento temporaneo per tre mesi a partire dal 1° gennaio. Jovo Bakic ha ammesso che il finanziamento temporaneo è quasi certamente inevitabile, anche se si dovesse formare un governo in dicembre.

Djordje Djukic, economista e docente all'Università di Belgrado, ha espresso una posizione sfumata su questa possibilità, sostenendo che passare a un finanziamento temporaneo comporta meno rischi rispetto alla fretta di approvare un bilancio difettoso. Djukic ha argomentato che è preferibile adottare il finanziamento temporaneo, spiegando chiaramente le ragioni di questa scelta alla cittadinanza, e successivamente procedere alla formazione di un governo forte e stabile per gestire le riforme necessarie.

Strategia Energetica e Relazioni con Gazprom

La questione del rifornimento di gas rimane particolarmente delicata, poiché la Russia cerca di mantenere la sua influenza su Belgrado, sua alleata storica. La Serbia dipende dalla Russia per circa l'80% delle sue esigenze di gas naturale, acquistandolo a un prezzo scontato attraverso il gasdotto TurkStream che attraversa la Bulgaria. Questo accordo fa risparmiare alla Serbia centinaia di milioni di euro all'anno, ma espone il paese a rischi legati al rinnovo dei contratti e alle transitazioni.

Aleksandar Vulin, alleato di Aleksandar Vucic e capo del consiglio di sorveglianza di Srbijagas, l'azienda di stato energetica, ha dichiarato lo scorso week-end di prevedere un'estensione dell'accordo di gas oltre il 31 dicembre. Tuttavia, ha specificato che si tratterà di una "estensione cauta". Vulin ha aggiunto che Mosca intende prima osservare la formazione del nuovo governo serbo e comprenderne la futura politica estera ed energetica prima di finalizzare qualsiasi accordo volumetrico o temporale.

Advertisement

Prospettive future e Riforme Istituzionali

Le figure di spicco della Lista Studentesca hanno chiarito che il movimento non imporrà sanzioni alla Russia e intende mantenere i legami energetici a condizioni favorevoli. Tuttavia, il nuovo corso politico punta a prioritizzare la lotta alla corruzione, il contrasto alla criminalità organizzata, le riforme istituzionali e l'allineamento con l'Unione Europea. Il deputato Oliver Toskovic ha rivelato che il movimento prevede di ridurre il numero dei ministeri dall'attuale quota di 25, indicando una volontà di snellire l'apparato statale.

Sul fronte petrolifero, la situazione della raffineria NIS, di proprietà maggiore della compagnia russa Gazprom Neft, rimane delicata. La licenza del Tesoro statunitense che consente l'operatività della raffineria scadrà il 12 novembre. La società petrolifera ungherese MOL è attualmente in trattativa per acquistare la quota di maggioranza in NIS, ma nessun accordo è stato ancora finalizzato. Mentre la Serbia ha aderito al meccanismo di acquisto congiunto di gas dell'UE e importa gas dall'Azerbaigian, la transizione energetica dipenderà dalla stabilità politica del nuovo esecutivo previsto per il 2027.