Sere FAI d'estate: oltre 350 eventi per vivere il patrimonio italiano al tramonto

Il FAI presenta l'edizione annuale delle Sere FAI d'estate, una rassegna di più di 350 appuntamenti in tutta Italia che animano i luoghi del cuore dell'organizzazione con concerti, visite tematiche, degustazioni e momenti di benessere, tutte esperienze da vivere nella magia delle ore serali per riscoprire il patrimonio storico e naturale italiano sotto una nuova luce.

Tra le iniziative culturali più suggestive dell'estate italiana, il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ha lanciato l'edizione annuale delle Sere FAI d'estate, un calendario di oltre 350 appuntamenti che animano i luoghi del cuore, i beni storici e paesaggistici custoditi dall'organizzazione in tutta la Penisola.

L'evento, che si svolge nelle ore serali, invita a vivere il patrimonio con un ritmo lento, apprezzando le suggestioni della luce al tramonto e l'atmosfera unica che solo i siti storici possono offrire dopo il calare del sole. La proposta spazia da passeggiate al tramonto a concerti immersi nel verde, da cinema all'aperto a aperitivi nei giardini storici, fino a cene a tema e sessioni di yoga circondate dalla natura.

La serata diventa così un'occasione per riscoprire castelli medievali illuminati dalle candele, ville affacciate sul mare baciate dagli ultimi raggi del sole, abbazie immersed nel silenzio dei boschi, trasformandoli in luoghi sospesi tra natura e spiritualità. Il programma è stato pensato per far uscire la cultura dagli schemi tradizionali, proponendo esperienze multisensoriali in cui l'arte, l'architettura e il paesaggio si fondono con la musica, il teatro, il benessere e l'enogastronomia.

Tra gli appuntamenti più apprezzati delle edizioni precedenti ci sono quelli dedicati al wellness: nel Parco di Villa Gregoriana a Tivoli, ad esempio, la scoperta del patrimonio culturale si trasforma in un'avventura all'insegna del relax e della connessione con la natura, con visite guidate e momenti di meditazione. Non mancano neppure le iniziative per gli amanti dell'astronomia: le notti estive diventano l'occasione per alzare lo sguardo verso il cielo e partecipare a osservazioni guidate delle stelle e delle costellazioni, grazie alla presenza di esperti e appassionati che illustrano i segreti del firmamento da location d'eccezione.

Un ruolo fondamentale è affidato anche alla tavola, perché il patrimonio italiano passa inevitabilmente attraverso i sapori e le tradizioni locali. Le Sere FAI d'estate prevedono degustazioni di vini e prodotti tipici, eventi che raccontano la cultura gastronomica dei territori e cene a tema che celebrano eccellenze enogastronomiche. A questo proposito, si segnala un appuntamento dedicato alla cultura grika, antica comunità di origine ellenica ancora presente nel Salento, con balli, canti popolari, racconti e ricette tradizionali.

Inoltre, la suggestiva Notte del Cristo degli Abissi nel borgo di Camogli, quando il paese si illumina di candele e i subacquei raggiungono il celebre monumento sommerso in una processione carica di emozione. L'iniziativa, giunta a oltre cinquant'anni di attività, conferma la missione del FAI di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese, non solo preservandolo ma facendolo abitare e trasformandolo in spazi di incontro e di vita, dove i visitatori possono costruire ricordi indelebili





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