Serena Autieri si trasferisce a Milano per Moulin Rouge: i dettagli del cambiamento

Serena Autieri trasferisce la sua residenza a Milano per 19 settimane di repliche di Moulin Rouge. Scopri i dettagli, le motivazioni e la gestione della famiglia con Michelle Hunziker.

Senza dubbio l'evento più significativo per la vita privata e professionale di Serena Autieri è il suo imminente trasferimento a Milano. L'attrice e cantante italiana sta pianificando di stabilirsi nella città meneghina per la durata delle repliche del musical Moulin Rouge!, in cui interpreta il ruolo di Satine. Questa decisione segna un momento di svolta, poiché si tratta della prima volta che l'artista sceglie di avere una residenza fissa in un'altra città per un lungo periodo, abbandonando il continuo andirivieni tra Roma e il capoluogo lombardo.

Novità sul trasferimento e alloggio temporaneo

La produzione di Moulin Rouge! prevede 19 settimane di repliche nella capitale e successivamente si sposta a Milano, trascinando con sé l'intero cast. Serena Autieri ha rivelato al Corriere della Sera di aver deciso di prendere un appartamento nella città milanina per affrontare la lunga tenitura dello show con maggiore serenità. L'impegno la terrà impegnata fino a fine gennaio, richiedendo una stabilità domestica che finora non ha mai avuto per questo tipo di produzioni. Le prove sono già iniziate e l'artista deve concentrarsi completamente sul lavoro scenico.

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Al momento, Serena Autieri non ha ancora trovato la casa definitiva a Milano, poiché ritiene essenziale vedere gli immobili di persona per sentirne le vibrazioni prima di firmare qualsiasi contratto. Per i primi giorni, fino al debutto della nuova stagione, l'attrice alloggerà in un hotel per evitare distrazioni e mantenere la massima concentrazione. Michelle Hunziker, sua amica e collega di cast, ha fornito numerosi contatti e consigli utili per facilitare questa fase di transizione. Serena Autieri sta valutando con attenzione diverse zone della città, mostrando una particolare predilezione per aree come Porta Romana, Porta Venezia o il centro storico, includendo via Manzoni.

L'aiuto di Michelle Hunziker e nuove abitudini

La presenza di Michelle Hunziker sarà fondamentale per l'integrazione di Serena Autieri a Milano. Le due artiste, definite come sorelle, condivideranno la quotidianità per almeno tre mesi, un'occasione che le elettrizza profondamente. Sebbene Michelle Hunziker avesse inizialmente proposto di ospitarla nella sua residenza, Serena Autieri ha preferito mantenere la propria autonomia, sapendo che l'ospitalità prolungata potrebbe creare tensioni. Insieme, potranno godersi il tempo libero, fare colazione con calma, visitare librerie e mostre, creando uno spazio di amicizia profonda e supporto reciproco.

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Oltre agli aspetti abitativi, Serena Autieri deve gestire anche la sua preparazione fisica quotidiana, elemento cruciale per lo spettacolo. L'attrice svolge ogni mattina un allenamento specifico chiamato gyrotonic, una disciplina che si colloca a metà tra la danza e il fitness tradizionale. Per praticarlo, ha bisogno di macchinari speciali non disponibili ovunque, motivo per cui ha chiesto a Michelle Hunziker di identificare le strutture più vicine al suo futuro alloggio. Questa organizzazione logistica è parte integrante del suo successo scenico e della sua salute fisica.

Gestione della famiglia e della figlia Giulia

Un altro nodo cruciale nella vita di Serena Autieri riguarda la gestione della famiglia e della figlia Giulia, che attualmente frequenta il primo anno di liceo a Roma. Inizialmente, l'attrice aveva espresso dubbi sull'idea di lasciare la capitale, sottolineando la sua natura di mamma molto presente nella vita della figlia. Giulia stessa le aveva detto di procedere con lo spettacolo, suggerendo anche l'idea di accompagnarla a Milano, ma la decisione finale è stata diversa per garantire la stabilità scolastica della ragazza.

La soluzione adottata prevede che Giulia Autieri resti a Roma, continuando a frequentare il liceo che aveva già scelto, per non interrompere il suo percorso educativo. Durante i giorni liberi, la figlia si unirà alla madre a Milano, oppure Serena Autieri tornerà a Roma nei momenti di pausa dallo spettacolo. Questa organizzazione consente a Serena Autieri di dedicarsi intensamente al suo ruolo di Satine nel musical Moulin Rouge! senza trascurare il legame materno con la figlia, bilanciando così le esigenze professionali e familiari con il massimo dettaglio e cura.