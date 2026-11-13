Serena Mollicone, il giallo sulla morte del brigadiere Tuzi: il video inedito della pistola

Il video inedito della pistola senza impronte riapre i dubbi sulla morte del brigadiere Tuzi, testimone chiave nel caso Serena Mollicone.

Il video inedito di una pistola trovata accanto al corpo del brigadiere Tuzi riapre il caso di Serena Mollicone. Le immagini, mostrate in esclusiva durante la trasmissione Ore 14 Sera di Rai 2, condotta da Salvo Sottile, documentano l'interno dell'auto in cui fu ritrovato il militare, nel 2008. Il brigadiere era considerato un testimone chiave del delitto di Arce.

Secondo quanto riferito in studio, sulla pistola non sarebbero state trovate tracce ematiche né impronte digitali. Il dettaglio alimenta nuovi interrogativi sull'ipotesi del suicidio, senza però dimostrare che il brigadiere sia stato ucciso.

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Il video inedito e i dettagli sulla pistola

Il filmato mostra una mano sporca di sangue e un'arma priva di tracce biologiche e di impronte. Sono i particolari che, secondo il programma di Rai 2, rendono meno lineare la ricostruzione della morte del militare. La redazione di Ore 14 Sera ha sottolineato che si tratta di immagini mai trasmesse prima.

Il quadro resta quindi aperto. Gli elementi emersi non provano un omicidio, ma mettono in discussione alcuni punti che erano stati considerati definitivi nella ricostruzione dell'epoca.

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Il ruolo del brigadiere Tuzi nelle indagini

Il brigadiere Tuzi aveva raccontato di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma dei carabinieri di Arce, senza poi vederla uscire. La sua testimonianza era considerata fondamentale per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza.

Nel 2008 il militare fu trovato morto nella sua automobile. Le autorità hanno inquadrato la vicenda come suicidio, ma la famiglia non ha mai accettato questa conclusione.

Le voci della famiglia Tuzi e Mollicone

Maria Tuzi, figlia del brigadiere, ha dichiarato in trasmissione che il padre non aveva motivo di togliersi la vita. Ha ricordato che il genitore era diventato nonno da poco tempo e che adorava il nipotino.

Maria Tuzi ha aggiunto che la famiglia non ha mai accettato il suicidio e ha sempre nutrito dubbi sulla morte del padre.

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Consuelo Mollicone, sorella di Serena, continua a chiedere giustizia. Ha affermato di credere ancora nella giustizia e di attendere che si faccia chiarezza. Ha ricordato anche il padre, scomparso sei anni fa.

Consuelo Mollicone ha inoltre lanciato un appello, sostenendo che Serena poteva essere soccorsa e salvata, e che non deve essere dimenticata né abbandonata. Ha detto di credere nella verità, pur consapevole che nulla potrà restituirle la sorella e il padre.