Sergente USA accusato di frode: scommesse segrete sulla cattura di Maduro

Un sergente capo dell'esercito statunitense è accusato di aver sfruttato informazioni riservate su un'operazione militare per scommettere e guadagnare illegalmente sulla piattaforma Polymarket.

Un sergente capo dell'esercito statunitense, identificato come Joseph Van Dyke, è stato accusato di frode finanziaria e telematica per aver sfruttato informazioni riservate relative a un'operazione militare segreta per realizzare profitti illeciti attraverso scommesse online sulla piattaforma Polymarket .

L'operazione in questione riguardava la pianificazione e l'esecuzione della cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, a cui Van Dyke era coinvolto per circa un mese a partire dall'8 dicembre 2025. L'accusa sostiene che Van Dyke abbia scommesso circa 28.000 euro, equivalenti a 32.500 dollari, sulla destituzione di Maduro entro il 31 gennaio 2026.

La maggior parte delle sue scommesse, precisamente 13, sono state effettuate la notte del 2 gennaio, il giorno stesso dell'operazione, portandogli a vincere oltre 340.000 euro, equivalenti a 400.000 dollari. Subito dopo la vincita, Van Dyke avrebbe trasferito la maggior parte dei fondi in un portafoglio di criptovalute estero e richiesto la cancellazione del suo account su Polymarket, adducendo la perdita dell'accesso all'indirizzo email utilizzato per la registrazione.

Polymarket, una piattaforma attiva dal 2020, non è un tradizionale sito di scommesse o di previsioni, ma un cosiddetto 'mercato delle previsioni'. In questo sistema, le scommesse sono trattate come azioni: si acquistano 'azioni' che rappresentano la probabilità che un evento si verifichi o meno, e il loro valore fluttua in base alle previsioni degli altri utenti. Acquistando e rivendendo queste 'azioni', è possibile ottenere un profitto anche se l'evento non si verifica.

La piattaforma è stata precedentemente oggetto di attenzione da parte delle autorità di regolamentazione. Nel 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha imposto a Polymarket una multa di 1,4 milioni di dollari per aver operato un mercato di eventi online senza la necessaria autorizzazione.

La CFTC ha presentato un'ulteriore denuncia contro Van Dyke, accusandolo di aver trasferito circa 30.000 euro, equivalenti a 35.000 dollari, dal suo conto bancario personale a un conto di scambio di criptovalute poco prima dell'operazione a Caracas. Polymarket stessa aveva rilevato attività sospette e aveva segnalato il potenziale utilizzo di informazioni riservate alle autorità statunitensi. L'Italia ha inserito Polymarket nella lista dei siti web vietati.

Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza delle informazioni sensibili e sulla possibilità di sfruttarle per guadagni personali. L'utilizzo di piattaforme di 'mercato delle previsioni' come Polymarket, che permettono di scommettere su eventi futuri, può creare opportunità per insider trading e frodi finanziarie.

L'episodio ricorda anche un precedente caso riguardante l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela, dove le quote sulla sua vittoria erano aumentate in modo sospetto sulla piattaforma prima dell'annuncio ufficiale, suggerendo una possibile fuga di informazioni. La vicenda di Van Dyke evidenzia la crescente necessità di regolamentare le piattaforme di criptovalute e i mercati delle previsioni per prevenire attività illegali e proteggere l'integrità dei mercati finanziari.

Le autorità statunitensi stanno indagando a fondo sull'accaduto e Van Dyke rischia una pena detentiva fino a 60 anni. Il caso sottolinea anche la vulnerabilità delle operazioni militari segrete e la necessità di rafforzare i controlli interni per evitare che informazioni riservate finiscano nelle mani sbagliate.

La vicenda ha generato un ampio dibattito sulla responsabilità delle piattaforme online nel monitorare e prevenire attività fraudolente e sulla necessità di una maggiore collaborazione tra le autorità di regolamentazione e le aziende del settore





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