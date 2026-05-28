Sergio Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. Tra i nominati ci sono Lorenzo Delladio, Giorgio Marsiaj e Micaela Pallini, che si sono distinti in diversi settori dell'economia italiana.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. La selezione, su proposta dei ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, premia gli imprenditori e le imprenditrici che si sono distinti in diversi settori dell'economia italiana.

Tra i 25 nominati ci sono profili molto interessanti, come Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato del calzaturificio La Sportiva Spa, che è diventato un player internazionale grazie all'introduzione di una calzatura innovativa per l'arrampicata. La sua azienda esporta in 82 Paesi e ha l'82 per cento del fatturato proveniente dall'estero. Altri nominati sono Giorgio Marsiaj, fondatore e presidente di Sabelt Spa, leader nella produzione di sedili e cinture di sicurezza per auto di alta gamma, e Micaela Pallini, la





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