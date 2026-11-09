Serhiy e Larysa Ryndovy si ricongiungono a Kiev dopo evacuazione da Oleshky

Il dramma di Serhiy ed Larysa Ryndovy: lui salvato da Oleshky occupata, lei viaggia 2000 km per il ricongiungimento a Kiev dopo 4 anni e mezzo di separazione forzata.

Il 5 novembre 2026, Larysa Ryndova ha incontrato suo marito Serhiy Ryndovy all'esterno di un ospedale a Kiev, segnando la fine di una separazione durata quattro anni e mezzo. L'incontro avviene dopo che Serhiy, di 68 anni, è stato evacuato dalla città occupata dalla Russia di Oleshky in un'area controllata dalle forze ucraine. Questa riunione rappresenta un momento cruciale nel contesto dell'attacco russo all'Ucraina, che è iniziato nel 2022.

Il meccanismo dell'evacuazione e il ruolo di Melania Trump

La presenza di Serhiy a Kiev è stata resa possibile grazie a una missione umanitaria che si è conclusa il 30 ottobre. L'operazione è avvenuta durante un cessate il fuoco che ha coinvolto direttamente la prima signora degli Stati Uniti, Melania Trump, nella mediazione. Al processo ha partecipato anche il Papa Leone, il cui ruolo è stato determinante per garantire la sicurezza del transito. Questa collaborazione internazionale ha permesso il rilascio di centinaia di residenti, incluso Serhiy, da una zona che era stata isolata per anni.

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Condizioni disumane nella zona occupata di Oleshky

Per Serhiy, Oleshky è diventata una vera zona di morte dove la sopravvivenza dipendeva dalla volontà dei soldati russi. Durante i quattro anni di occupazione, ha subito attacchi costanti con droni e ha vissuto senza elettricità e riscaldamento. La situazione è peggiorata drasticamente in primavera quando le forniture alimentari sono state completamente interrotte. Ha avuto modo di sopravvivere grazie al cibo che aveva immagazzinato all'inizio della guerra, come noodle e cereali, e ha cercato di friggere flatbread con farina pre-bellica che era infestata dai tenebrioni. Non c'erano più forniture regolari dopo la morte di due uomini che si occupavano del trasporto nel mese di aprile.

Il lungo viaggio di Larysa Ryndova da Londra

Larysa, 72 anni, ha intrapreso un viaggio di 2.000 chilometri per ritrovarsi. Quando era partita per l'Inghilterra nel 2022, tre mesi dopo l'invasione, non poteva sapere che il ritorno sarebbe stato così difficile. Ha viaggiato attraverso la terra occupata e la Bielorussia per raggiungere Kiev. L'immagine di Serhiy all'arrivo era sconcertante per lei. Le sembrava irriconoscibile a causa delle dure condizioni a cui era stato sottoposto. Lei ha dichiarato che lo avrebbe nutrito con borscht e varenyky per far ingrassare suo marito.

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La crisi umanitaria e le mine antiuomo

La popolazione di Oleshky ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti. Le strade erano piene di mine antiuomo posizionate dai russi per mantenere il controllo del territorio. Molti residenti sono stati uccisi mentre cercavano di raccogliere frutta o funghi. Il ospedale locale ha esaurito le scorte e i corpi rimanevano nelle stanze mortuarie senza autopsie per il rischio del viaggio. Le forniture locali venivano vendute a prezzi esorbitanti dopo che i percorsi abituali per Radensk, distante 20 chilometri, erano diventati pericolosi. Serhiy ha dovuto trasportare lui stesso il corpo di un vicino morto a causa della mancanza di servizi funebri.

Le prospettive future per la famiglia Ryndovy

Ora che Serhiy è salvo, la famiglia può finalmente ricongiungersi. Oltre a Larysa, Serhiy spera di vedere i suoi tre figli e i suoi sei nipoti in Inghilterra. Lasciare Oleshky è stato un processo traumatico per lui. Ha descritto il dolore di lasciare alle spalle la sua casa, la sua famiglia e il cimitero dove riposano tutti i suoi parenti. La minaccia delle mine è ancora presente nelle aree circostanti, ma lui si sente sicuro di essere finalmente al di fuori della zona di pericolo. La storia di Serhiy e Larysa sottolinea l'impatto umano della guerra e l'importanza degli accordi diplomatici per salvare vite umane.