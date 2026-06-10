Serie A 2026/2027: stop alle trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime dieci giornate

Il Ministero degli Interni ha vietato le trasferte ai tifosi bianconeri e granata dopo i gravi incidenti dell'ultimo derby. Il divieto scadrà il 3 novembre 2026.

I tifosi di Torino e Juventus non potranno più seguire la propria squadra in trasferta per le prime dieci giornate della Serie A 2026/27. La decisione è stata presa dal Ministero degli Interni dopo i gravi incidenti verificatisi durante l'ultimo derby della stagione 2025/26, che hanno portato al ferimento di un tifoso bianconero, Marco Leonardo Basoccu, e a un ritardo di un'ora nell'inizio della partita.

Il provvedimento, che mira a prevenire ulteriori episodi di violenza, colpisce i residenti in Piemonte per le partite del Torino e quelli in Piemonte e Lombardia per la Juventus. Il divieto avrà effetto fino al 3 novembre 2026, ma non è chiaro se si estenderà anche alle amichevoli estive. L'attuazione sarà gestita dai prefetti delle province interessate di volta in volta.

La misura è stata accolta con polemiche sia da parte delle tifoserie, che la ritengono una punizione collettiva ingiusta, sia da alcuni esperti di sicurezza, che sottolineano come gli ultras responsabili siano una minoranza. Il sindaco di Torino ha chiesto un incontro con il ministro per discutere eventuali attenuanti, ma al momento il governo appare determinato a mantenere la linea dura.

I club, da parte loro, si sono detti disposti a collaborare per identificare i responsabili degli scontri, ma hanno anche sottolineato l'importanza del tifo organizzato per l'atmosfera degli stadi. La situazione resta tesa in vista della nuova stagione, con le forze dell'ordine che stanno già pianificando dispositivi speciali per le partite casalinghe. Questo non è il primo provvedimento restrittivo per i tifosi granata: già nella stagione 2025/26 erano state applicate misure simili dopo gli incidenti di Torino-Verona dell'11 aprile 2026.

La recrudescenza della violenza negli stadi italiani riaccende il dibattito su come conciliare la passione sportiva con la sicurezza. Mentre le autorità puntano a dissuadere i facinorosi con divieti e identificazioni biometriche, i tifosi comuni temono di essere penalizzati da un clima di sospetto generalizzato. La speranza è che entro la scadenza del 3 novembre si trovi un equilibrio che permetta di ripristinare la normalità senza compromettere la sicurezza





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