Serie A: Atalanta si riscatta, infortuni protagonisti e classifica aggiornata

Il resoconto della quarta giornata di Serie A: vittoria dell'Atalanta, pareggio tra Cremonese e Parma, focus sugli infortuni e la situazione in classifica.

Dopo l'emozionante derby romano vinto dalla squadra di Gasperini grazie a un gol decisivo di Lorenzo Pellegrini, la domenica della quarta giornata di Serie A si è distinta per due partite con andamenti contrastanti, accomunate però dall'ombra degli infortuni. In entrambi i campi, la prima ‘emozione’ è stata dettata da problemi fisici che hanno colpito alcuni protagonisti.

Tra il decimo e il quindicesimo minuto si sono verificati problemi che hanno portato a sostituzioni anticipate, un segnale chiaro delle difficoltà fisiche che hanno caratterizzato questo turno. Le squadre hanno dovuto affrontare imprevisti che hanno modificato gli equilibri in campo, costringendo i tecnici a rivedere le loro strategie. \La situazione si è aggravata per l'Atalanta con il passare dei minuti, quando al 27' è toccato a un altro giocatore abbandonare il campo per infortunio. Cambi forzati che verranno valutati nelle prossime ore, ma che non hanno fermato la Dea, che, una volta superata la mezz'ora, ha iniziato a segnare gol importanti. Tra il 30' e il 38' sono arrivate una serie di marcature che hanno portato la squadra a un risultato positivo. Nella ripresa, i granata, pur rischiando di subire il quarto gol, hanno sfiorato l'1-3 con un calcio di rigore parato. Un finale di partita ricco di emozioni e colpi di scena, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, evidenziando la determinazione e la resilienza delle squadre coinvolte. L'Atalanta si riscatta, portando a casa tre punti preziosi dopo la serata difficile di Champions League. Un punto per parte, invece, tra Cremonese e Parma, che muovono di poco la classifica, con i grigiorossi ancora imbattuti in questa Serie A.\Gli infortuni hanno rappresentato un tema centrale della giornata, con un lungo elenco di calciatori fuori gioco, tra cui Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini. Le loro condizioni sono da valutare attentamente in vista delle prossime sfide. In vista della prossima giornata, sabato, l'Atalanta dovrà affrontare la Juventus, una partita cruciale per la classifica. La situazione in classifica vede Juventus a 10 punti; Napoli, Milan e Roma a 9; Atalanta e Cremonese a 8; Udinese, Cagliari a 7; Bologna a 6; Como e Torino a 4; Inter, Lazio, Sassuolo e Verona a 3; Fiorentina, Genoa e Parma a 2; Pisa, Lecce a 1. Le prossime partite includono Como-Cremonese sabato 27/09 ore 15; Parma-Spezia mercoledì 24/09 ore 17; Torino-Pisa giovedì 25/09 ore 21; Juventus-Atalanta sabato 27/09 ore 18.





