Analisi approfondita della 35ª giornata di Serie A: dalla lotta per la Champions League alla salvezza, passando per le vicende societarie e gli sviluppi del calciomercato. Focus su Roma, Juventus, Inter e le sorprese della Serie C.

La lotta per i posti in Champions League e per la salvezza in Serie A rimane estremamente combattuta, con scenari ancora completamente aperti e definiti da un calendario fitto di impegni per le squadre coinvolte.

La 35ª giornata ha portato con sé verdetti importanti, ma ha anche acuito la tensione e l'incertezza per il futuro di molte compagini. La Roma, in particolare, ha dimostrato una forza impressionante, travolgendo la Fiorentina con una prestazione dominante che rilancia le sue ambizioni europee. Allo stesso tempo, l'allenatore Gasperini ha rilasciato dichiarazioni scherzose sull'ex collega Sarri, mentre continua a spingere la sua squadra verso l'obiettivo della qualificazione alla Champions League.

La situazione della Juventus Stabia, invece, è avvolta da ombre e preoccupazioni, con gli inquirenti che stanno indagando su possibili ipotesi di bancarotta legate alla cessione del club. La gestione societaria e le dinamiche interne stanno attirando l'attenzione delle autorità competenti, sollevando interrogativi sul futuro della squadra campana. Parallelamente, si discute delle dinamiche interne ad altre società. Allegri si è dissociato dalle strategie di Furlani, sottolineando la mancanza di un coordinamento diretto tra le decisioni tecniche e quelle dirigenziali.

Il caso Tare al Milan solleva interrogativi sulla sostenibilità del progetto rossonero, con la necessità di definire chiaramente le basi su cui costruire il futuro del club. La Serie C è al centro di un'attenzione particolare, con il programma 'A Tutta C' che offre un approfondimento quotidiano sulle vicende della Lega Serie C, analizzando le partite, i risultati e le dinamiche del campionato.

Tre verdetti sono stati ufficializzati dopo la 35ª giornata di Serie A: il Genoa ha ottenuto la matematica salvezza, garantendosi un'altra stagione nella massima serie. La classifica generale vede la Juventus sotto pressione, con le squadre concorrenti che si avvicinano in classifica. Ludi ha commentato la situazione di Nico Paz, sottolineando come il suo caso sia simile a quello dell'anno scorso, ma esprimendo la speranza che il giocatore possa ancora far parte del progetto del Como.

Il mondo dell'Inter è in festa per la conquista dello Scudetto, ma l'attenzione si sposta già sul mercato e sul futuro di giocatori chiave come Bastoni. Gianluca Di Marzio ha analizzato le possibili strategie della società nerazzurra per rinforzare la squadra e mantenere l'alto livello di competitività. Rampulla ha criticato la prestazione della Juventus, sottolineando la mancanza di cattiveria agonistica e l'occasione persa per ottenere un risultato positivo.

Il calciomercato è in fermento, con indiscrezioni, trattative e retroscena che emergono quotidianamente. Il Modena deve fare i conti con un infortunio muscolare del capitano Gerli, che potrebbe compromettere la sua partecipazione ai playoff. Il Casarano celebra il raggiungimento dei playoff come un traguardo meritato, confermando la fiducia nel mister Di Vito. Le quote sul risultato esatto di Juventus-Verona sono oggetto di analisi e pronostici.

Nel campionato di Serie A Women, la Roma ha conquistato il titolo di campione d'Italia, mentre il Sassuolo si è assicurato la salvezza. L'Inter si è classificata al secondo posto, completando un campionato di successo. Questa copertura completa del calcio italiano è fornita da un network di editori, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari per il Sole 24 Ore





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