Dopo il 34° turno di Serie A, la classifica vede il Lecce quartultimo e il Verona ancora in lotta per la salvezza. Rocchi si autosospende, Lukaku delude, il Chelsea è un fallimento storico. In Serie B e C, giovani talenti e playoff. Nella Serie A femminile, la Roma batte la Juventus.

La Serie A continua a regalarci emozioni e colpi di scena. Dopo il 34° turno, la classifica vede il Lecce quartultimo, mentre il Verona non è ancora retrocesso, mantenendo una speranza di salvezza.

Rocchi, allenatore del Lecce, ha annunciato la sua autosospensione, definendola una scelta sofferta ma necessaria per tornare più forte. Intanto, Lukaku, attaccante della Roma, è al centro delle critiche per le sue prestazioni deludenti, con molti che lo accusano di non essere una vera bandiera per la squadra. Il Chelsea, invece, è considerato il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali, con una gestione fallimentare che ha portato a risultati deludenti.

A Roma, Motta è l'eroe della Lazio, mentre in Serie B emergono giovani talenti italiani, come sottolineato da Gianluca Di Marzio. Lerda, allenatore dell'Arezzo, ha dichiarato che tutta la pressione è sul suo team, avvertendo che se non salisse in Serie B, ci sarebbero grandi rimpianti. A Palermo, Palumbo ha commentato la sconfitta, dicendo che sarebbe stato meglio vincere piuttosto che segnare il terzo gol.

In Serie C, il Girone A è terminato, e sono state definite le squadre qualificate ai playoff con gli accoppiamenti. Il Campobasso, con Zauri, ha avvisato l'Ascoli che vuole festeggiare il quarto posto davanti ai propri tifosi. A Roma, Rossettini, dopo la vittoria contro la Juventus, ha dichiarato che con la squadra bianconera c'è un conto aperto da inizio stagione.

Nella Serie A femminile, la Roma ha compiuto un colpo contro la Juventus, mentre il pareggio tra Milan e Napoli ha mantenuto la lotta per il titolo aperta. Ascolta il podcast di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com





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