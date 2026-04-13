Serie A: Fiorentina in fuga, Lazio in difficoltà. E le altre news dal calcio italiano

Aggiornamenti sulla Serie A, con la Fiorentina che consolida la sua posizione. Analisi delle altre competizioni e dichiarazioni dei protagonisti.

Serie A : La Fiorentina consolida la sua posizione, portandosi a +8 sul Lecce, mentre la Lazio rimane ancorata al nono posto in classifica. Okoye, portiere dell'Udinese, riflette sugli eventi recenti, sottolineando come la società friulana lo abbia supportato in un momento difficile. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale, dichiara l'Inter virtualmente campione d'Italia, focalizzando l'attenzione sui prossimi cinque acquisti che dovrebbero rinforzare la squadra, ora affidata a Chivu. Il Napoli, invece, affronta un periodo di difficoltà. Milan e Juventus, grazie ai risultati dell'Inter, possono continuare a sognare la Champions League. L'analisi del Como mette in luce i limiti e i difetti del grande calcio, mentre la situazione della Roma solleva dubbi sulla permanenza di Ranieri. Comolli annuncia un nuovo rinnovo contrattuale, escludendo però Vlahovic, con il quale si discuterà a fine stagione. La corsa alla presidenza della FIGC vede la candidatura di Abete, che intende garantire ai dilettanti le stesse opportunità di Malagò. Simonelli annuncia che diciotto club su venti hanno espresso il loro sostegno a Malagò, ponendo l'accento sul suo ruolo cruciale.

Podcast: Gianluca Di Marzio esplora l'asse Madrid-Bergamo, concentrandosi sull'interesse per Ederson, ma avvertendo anche dell'interesse dell'Inter. La Fiorentina, vittoriosa contro la Lazio, si avvicina a grandi passi alla salvezza, con Vanoli in conferenza stampa a breve. La partita Fiorentina-Lazio, conclusasi 1-0, viene analizzata attraverso le pagelle dei giocatori, con De Gea e Gosens che si distinguono, mentre Zaccagni non brilla. La vittoria di misura della Fiorentina, firmata Gosens, consolida la sua posizione in classifica.

In Serie B, la lotta per la salvezza si infiamma, con sette squadre coinvolte e gli scontri diretti che diventano determinanti. L'analisi della classifica degli allenatori dopo la 34ª giornata vede Alvini prevalere di misura su Stroppa. La Ternana affronta un momento critico, con un bivio cruciale che la potrebbe portare dall'esercizio provvisorio al rischio Eccellenza.

Serie C: I risultati della 36ª giornata evidenziano la resilienza della Pro Patria, mentre il Catania subisce una sconfitta. Il Foggia, attraverso le parole di Casillo, respinge le critiche, dichiarando la determinazione della squadra di lottare fino alla fine. La Serbia si prepara ad affrontare l'Italia con diverse assenze, con il CT Stojkanovic che sottolinea l'impegno dei giocatori presenti. Soncin commenta l'arrivo di Marie-Louise Eta all'Union Berlino, evidenziando la progettualità della società e il potenziale stimolo che ciò può rappresentare. La Nazionale italiana, guidata da Girelli, guarda con fiducia alla prossima partita contro la Serbia, puntando a vincere le ultime quattro gare, a partire da questo importante confronto. Il testo include informazioni da diversi editori terzi italiani e internazionali, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.com





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