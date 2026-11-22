Partita epica a Bergamo tra Atalanta e Inter terminata con il risultato di 4-4. Pio Esposito realizza una tripletta per l'Inter, mentre l'Atalanta recupera tre volte il doppio svantaggio. Analisi del match e conseguenze in classifica.

La New Balance Arena di Bergamo ha ospitato una delle gare più incredibili e drammatiche della stagione di Serie A, con un finale a quattro reti di scarto che ha visto l' Inter sciupare tre punti fondamentali. La partita si è conclusa sull'incredibile risultato di 4-4, con l' Atalanta che ha dimostrato una tenacia straordinaria recuperando tre volte il doppio svantaggio maturato nel corso dell'incontro. Una sfida per cuori forti, dove ogni squadra ha avuto la possibilità di chiudere l'incontro, ma entrambe le difese hanno mostrato fragilità decisive nei momenti critici.

Prestazione da goleador di Pio Esposito

Il protagonista assoluto della prima parte di gara è stato l'attaccante dell'Inter, Pio Esposito, che ha firmato una prestazione eccellente segnando una tripletta. Esposito è entrato titolare al posto di Lautaro, sorpresa nelle formazioni iniziali, e ha immediatamente iniziato a creare pericoli per la porta difesa da Sportiello, subentrato a Carnesecchi per un problema al ginocchio accusato durante il riscaldamento. Al 16 minuto, dopo aver mancato una nitida occasione precedente, Esposito ha approfittato di un respingimento di Barella per segnare il primo vantaggio nerazzurro, portando l'Inter in vantaggio 1-0.

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La doppietta è arrivata al 32 minuto, su un assist al bacio di Dimarco, con Esposito che si è fatto notare per la sua natura di centravanti di razza, staccando di testa e insaccando in rete non potendo nulla la reazione di Sportiello. Il momentaneo 2-0 ha creato l'illusione di una partenza ideale, ma l'Atalanta ha risposto con la rete di Elmas al 36 minuto, accorciando le distanze grazie a un recupero di Zalewski. La ripresa è cambiata radicalmente al 52 minuto, quando un assist strepitoso di Thuram ha liberato Esposito per la sua personale tripletta, portando l'Inter a casa con un vantaggio di tre gol che sembrava definitivo.

Il recupero epico dell'Atalanta guidata da Sarri

La squadra di Gian Piero Maresca, allenata da Maurizio Sarri, non ha mai mollato e ha portato a termine un recupero storico. Al 72 minuto, Rasmus Højlund ha segnato il 2-3 per l'Atalanta, anticipando tutti in area di rigore con un colpo di testa. Due minuti dopo, Marcus Thuram è stato fermato da Zappacosta sulla linea di porta, e l'arbitro Fabio Maresca ha assegnato un calcio di rigore, trasformato da Sucic che ha segnato il 4-2 al 76 minuto, rendendo la gara molto più aperta di quanto il punteggio riflettesse.

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L'Atalanta ha continuato la sua offensiva e al 80 minuto, De Ketelaere ha riportato la squadra bergamasca a un solo punto di distacco, siglando la sua seconda rete con un sinistro preciso sotto la traversa. Il momentaneo 4-3 ha rimesso tutto in discussione, e l'Atalanta ha cercato il pari definitivo. Al 90 minuto, Bastoni ha commesso un fallo in area, permettendo a Kessié di battere il calcio di rigore e far esplodere la New Balance Arena al 91 minuto, chiudendo i giochi sul 4-4. Un risultato che premia la resilienza di un'Atalanta mai doma.

Conseguenze in classifica e analisi tattica

Il pareggio ha importanti ripercussioni sulla classifica della Serie A. L'Inter, pur avendo realizzato una prestazione offensiva di alto livello grazie alla tripletta di Esposito, sale al terzo posto dietro la Roma, con 29 punti totalizzati. L'Atalanta, d'altra parte, rimane dodicesima con 15 punti, ma la soddisfazione per il recupero da tre volte svantaggio di due gol è enorme. La difesa della squadra di Chivu ha il rammarico di aver sciupato vantaggi sicuri, mentre la sorpresa per i nerazzurri è stata la capacità di reagire dell'avversaria.

Ottima anche la formazione di Sarri, che ha trovato in De Ketelaere l'uomo che ha fatto la differenza nel secondo tempo, con una doppietta realizzata in pochi minuti tra il 72 e l'80 minuto. L'incontro ha visto molte sostiture significative, con Chivu e Maresca che hanno provato a gestire il finale, ma l'equilibrio si è mantenuto fino all'ultimo soffio del fischio finale. A esultare, come da tradizione, sono stati i supporter nerazzurri per la resa del risultato, ma la vera vittoria è stata quella dello spirito di squadra dimostrato dall'Atalanta in un giorno storico per il calcio italiano.

Dettagli della gara e statistiche chiave

La partita è stata caratterizzata da molti episodi decisivi, tra cui l'opportunità di Thuram al 74 minuto fermato in angolo e l'esplosione di Kessié dal dischetto. I cartellini gialli sono stati assegnati a Scalvini al 59 minuto e a Zappacosta al 74 minuto per l'Atalanta, mentre Carlos Augusto ha ricevuto un ammonizione al 95 minuto per l'Inter. L'arbitro Fabio Maresca, originario di Napoli, ha gestito un match ad alta intensità, assegnando anche due calci di rigore cruciali che hanno determinato il finale.

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Le formazioni hanno visto diverse novità, con Sportiello in porta per l'Atalanta al posto del titolare e Pio Esposito titolare per l'Inter. La dinamica della gara, con tre recuperi consecutivi per l'Atalanta, ha dimostrato come il calcio possa essere imprevedibile e drammatico, offrendo agli appassionati uno spettacolo di grande valore. In classifica, la lotta per i posti Europei si fa sempre più serrata, e questo pareggio potrebbe avere effetti significativi sulle prossime giornate.