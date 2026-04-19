Serie A: Juventus aggancia il Napoli al secondo posto, la lotta Champions si infiamma

La Juventus vince una partita sofferta contro l'Hellas Verona e raggiunge il Napoli al secondo posto in classifica. L'Inter mantiene un vantaggio di 12 punti, mentre la bagarre per i posti in Champions League si fa sempre più intensa con Milan, Roma e Bologna in lizza.

Una vittoria soffertissima in casa dell'Hellas Verona ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di agganciare il Napoli a quota 66 punti, issandosi al secondo posto della classifica di Serie A . Il distacco dall' Inter capolista, però, resta consistente, attestandosi a 12 punti. Con la certezza matematica della qualificazione in Champions League per i nerazzurri, la lotta per gli ultimi tre posti disponibili per la massima competizione europea si accende alle loro spalle.

Milan e Napoli vantano un margine di 8 punti sulla quinta posizione, occupata da Roma e Bologna, mentre la Juventus attende l'esito della sfida di stasera contro il Bologna per capire se potrà estendere a 5 punti il proprio vantaggio sulla quinta classificata. La Serie A offre quindi uno scenario avvincente, con le posizioni di vertice e la corsa alla Champions League che promettono colpi di scena. La partita contro l'Hellas Verona, sebbene conquistata con fatica, rappresenta un passo avanti significativo per la Juventus. La capacità di ottenere i tre punti anche in partite complicate testimonia la maturità raggiunta dalla squadra di Allegri. Questo successo, unito ai risultati delle dirette concorrenti, riapre la possibilità di conquistare un piazzamento migliore rispetto a quanto preventivato, sebbene la matematica imponga ancora prudenza. La lotta per i posti in Champions League si preannuncia una maratona fino all'ultima giornata, con diverse squadre che si contenderanno l'accesso al prestigioso torneo. L'Inter sembra ormai irraggiungibile per il titolo, ma la corsa per la seconda e terza posizione è tutt'altro che decisa. La Serie A, in questo momento della stagione, si rivela un campionato ricco di emozioni e incertezze. Oltre alle battaglie per le posizioni di vertice, si assiste a continui ribaltamenti in classifica che rendono ogni partita decisiva. Il livello delle squadre si è dimostrato equilibrato, con continui sorpassi e controsorpassi che infiammano la competizione. L'Hellas Verona, dal canto suo, si trova in una situazione di difficoltà, lottando per la permanenza nella massima serie. Le squadre in lotta per la salvezza sono anch'esse coinvolte in un testa a testa serrato, con ogni punto che assume un valore inestimabile





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Juventus Napoli Inter Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sassuolo Batte Como 2-1: Lotta Champions Riaccende, Aiutati Juventus e RomaIl Sassuolo vince 2-1 contro il Como al Mapei Stadium, complicando la corsa Champions per i lariani e offrendo un vantaggio a Juventus e Roma. Decisiva la doppietta del Sassuolo tra il 43° e il 45° minuto, seguita dalla risposta immediata del Como. Nella ripresa, il Como sfiora il pareggio ma il Sassuolo resiste.

Read more »

Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora rischia la doppia beffa da Juventus e RomaIl Sassuolo stoppa la corsa del lanciatissimo Como, conquistando tre punti che gli permettono di salire al nono posto in graduatoria a quota 45. Seconda battuta d'arresto consecutiva invece per i lari

Read more »

Inter-Cagliari 3-0, Serie A: trionfo a San Siro, Chivu vola a +12 sul NapoliCorriere dello Sport

Read more »

Alle 18 Napoli-Lazio, La Repubblica (ed. Napoli): 'Al Maradona 50mila tifosi'Il secondo posto in palio al 'Maradona'. Il Napoli si gioca una fetta importante di blindare la piazza immediatamente alle spalle dell'Inter capolista in casa contro la Lazio. La squadra di Antonio Co

Read more »

Serie A: La lotta per la Champions si accende, l'Inter vola verso lo scudettoNel fine settimana di Serie A, il Manchester United guadagna terreno per la Champions League grazie a un gol decisivo. Sconfitta amara per il Chelsea. L'Inter consolida il suo primato in classifica, avvicinandosi sempre di più allo scudetto. Notizie di mercato sul futuro di Rashford, Alisson, e possibili scambi tra Inter e Barcellona. Si guarda anche alle prestazioni di Cuesta e al futuro di Vanoli.

Read more »

Passa la Lazio dell'ex Sarri, La Repubblica (ed. Napoli): 'Il Napoli affonda al Maradona'Sconfitta casalinga per il Napoli che esce di scena definitivamente dalla lotta scudetto. La squadra di Antonio Conte viene battuta 2-0 dalla Lazio al 'Maradona' e finisce a -12 dall'Inter capolista q

Read more »