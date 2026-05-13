Head Topics

Serie A: la lista dei centrocampisti da schierare o non schierare al fantacalcio nel penultimo turno

Sport News

Serie A: la lista dei centrocampisti da schierare o non schierare al fantacalcio nel penultimo turno
Serie AFantacalcioMediocampisti
📆5/13/2026 7:44 AM
📰Gazzetta_it
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 65%

La notizia fornisce una lista di centrocampisti da schierare o non schierare al fantacalcio nel penultimo turno della Serie A, suddivisi in fasce per categoria di prestazioni.

Archiviata la 36ª giornata, la Serie A è pronta a ripartire con il penultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno.

La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gazzetta_it /  🏆 20. in İT

Serie A Fantacalcio Mediocampisti Divisione In Fasce Prestazioni

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spezia, Stillitano fa la spola fra Italia e USA per programmare il futuro. Tre nodi da sciogliereSpezia, Stillitano fa la spola fra Italia e USA per programmare il futuro. Tre nodi da sciogliereDopo l’amara retrocessione in Serie C, arrivata dopo ben 14 anni fra Serie A e Serie B, in casa Spezia ci si concentra sul futuro con la certezza.
Read more »

Il talento Zasko: Zanon protagonista nella 'storia' Serie B e nell'occhio di Serie AIl talento Zasko: Zanon protagonista nella 'storia' Serie B e nell'occhio di Serie AUn classe 2001 che ha rivoluzionato la storia della Serie B con un assist paraframartino e si è plasmato in una stagione straordinaria con la serie cadetta. Ora, dopo aver compiuto 100 presenze con la sua squadra, Zanon è destinazione seria della Serie A, ma il destino ancora non è scontato. Una stagione che Zanon non ha mollato nemmeno per un momento, iniziando a riflettere sull'addio al calcio. Adesso il suo destino potrebbe cambiare in poche ore. Le carriere si aprono in questi casi, e non a caso Zanon ora viene paragonato a un giocatore da sogno. Cosa non si dice di Zanon? Che nel talent in Italia manca il valore e la valorizzazione.
Read more »

Specialista Confronto Serie C e Serie A: 'Difficile che la Roma rinnovi Dybala con la Juve'Specialista Confronto Serie C e Serie A: 'Difficile che la Roma rinnovi Dybala con la Juve'News in Italian on football matches, coaches, players, national teams, and Serie A versus Serie C comparisons, with an editorial and commentary on Champions League and Serie A performance, player signings in the Italian Lega and abroad, club rankings, and upcoming fixtures.
Read more »

Tutto il giorno con Maracanà: notizie, interviste e approfondimentiTutto il giorno con Maracanà: notizie, interviste e approfondimentiTutto il giorno con Maracanà è un programma radiofonico che offre notizie, interviste e approfondimenti sul mondo del calcio e della Serie A. Il programma è disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, e offre un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C. Inoltre, vengono fornite notizie sulle partite di Serie A, le notizie sul calcio internazionale e le ultime sulle squadre di Serie A.
Read more »



Render Time: 2026-05-13 10:43:53