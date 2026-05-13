Serie A: la lista dei centrocampisti da schierare o non schierare al fantacalcio nel penultimo turno

La notizia fornisce una lista di centrocampisti da schierare o non schierare al fantacalcio nel penultimo turno della Serie A, suddivisi in fasce per categoria di prestazioni.

Archiviata la 36ª giornata, la Serie A è pronta a ripartire con il penultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno.

La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque





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