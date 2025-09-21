Serie A: Le Sponsorizzazioni di Maglia e il Mercato in Evoluzione

Un'analisi dettagliata del mercato delle sponsorizzazioni di maglia in Serie A, con un focus sulle squadre, i contratti milionari e le nuove tendenze, analizzando l'impatto del Decreto Dignità e le strategie delle società.

La stagione calcistica in corso si presenta con un panorama di sponsorizzazioni sulle maglie delle squadre di Serie A in evoluzione, con alcune realtà che ancora cercano di trovare un main sponsor e altre che consolidano accordi milionari. La Lazio e la Roma, al momento, si distinguono per l'assenza di uno sponsor principale sulle loro divise.

I biancocelesti, in particolare, giocano senza alcuna sponsorizzazione, mentre i giallorossi, dopo la scadenza del contratto con Riyadh Season, sono alla ricerca di nuovi partner commerciali. L'indagine de La Gazzetta dello Sport sui club di Serie A per la stagione 2025-26 evidenzia un podio composto da Inter, Milan e Juventus in testa alla classifica delle sponsorizzazioni. La Lega Serie A ha mantenuto il regolamento del 2018-19, che consente l'applicazione di quattro marchi sulla maglia da gara, oltre al fornitore tecnico. Questo permette alle squadre di massimizzare le entrate derivanti dalle partnership commerciali, con un occhio di riguardo alla dimensione dei marchi e alla loro visibilità. \L'Inter e il Milan si confermano leader in questo ambito. L'Inter, di proprietà di Oaktree, beneficia del secondo anno di contratto con Betsson, colosso svedese del gioco online, per un totale di 41 milioni di euro. Il settore dei giochi online si conferma dunque un mercato importante, con diverse squadre che sfruttano questa opportunità. L'Agcom ha già approvato l'accordo, riconoscendo la conformità al Decreto Dignità. Il Milan, dal canto suo, vanta un accordo di lunga data con Emirates, che si protrarrà fino al 2030 con un investimento superiore ai 30 milioni di euro. Inoltre, i rossoneri possono contare su partnership con Msc e Bitpanda, per un totale di 40 milioni di euro. La Juventus, dopo una stagione senza sponsor principale sul fronte, ha siglato un accordo con Jeep, seppur a condizioni economiche inferiori rispetto al passato, e ha aperto le porte a un co-sponsor, Visit Detroit, per le gare di campionato. Anche WhiteBit e Cygames contribuiscono al totale di 32 milioni di euro. I campioni d'Italia del Napoli mantengono Msc come front jersey sponsor e Sorgesana sul retro, per un totale di 12 milioni di euro. \Un'analisi approfondita rivela come alcune squadre abbiano optato per accordi con parti correlate, che sollevano interrogativi sulla valutazione di mercato. Ad esempio, la Fiorentina beneficia dell'impegno di Commisso, tramite il marchio Mediacom, e di altri partner per un totale di 27,7 milioni di euro. Il Sassuolo si avvale della sponsorizzazione di Mapei per 18 milioni di euro. La Cremonese utilizza la propria maglia per promuovere i marchi del gruppo Arvedi, per un valore di 42 milioni di euro. Questi accordi, insieme al ritorno di partner importanti per alcune squadre, hanno contribuito a far crescere il valore complessivo delle sponsorizzazioni di maglia della Serie A fino a 250 milioni di euro, rispetto ai 180 milioni della stagione precedente. L'Atalanta, grazie alla partecipazione alla Champions League, ha ottenuto un accordo da 8 milioni di euro, mentre il Cagliari beneficia della collaborazione con la Regione Sardegna. Altre squadre come Bologna, Torino e Parma presentano accordi inferiori, ma significativi per le rispettive realtà. Il panorama delle sponsorizzazioni di maglia in Serie A è in continua evoluzione, con trend in crescita, nuovi settori che si affacciano e strategie sempre più elaborate per massimizzare le entrate





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Serie A Sponsorizzazioni Maglie Calcio Finanza

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

NBA, i Knicks aprono al ritiro della maglia di ‘Melo: la decisione finale spetta a DolanNBA, Wembanyama alieno in Futurama

Leggi di più »

Bologna-Genoa, le probabili formazioni: Ekuban insidia Colombo per una maglia da titolareLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Genoa (Sabato 20 settembre, ore 15.00, arbitra Collu, diretta tv su DAZN): Come arriva il Bologna In casa Bologna Vincenzo Italiano non ha temp

Leggi di più »

Brutte notizie per i Smm: stop alle sponsorizzazioni su Facebook e Instagram per i politiciDa metà ottobre Meta non consentirà più agli account dei candidati di creare adv sui suoi social.

Leggi di più »

Loro li strapagano, noi li ricicliamo: come si intreccia il mercato di Premier e Serie ANapoli e Milan hanno pescato alla grande con Hojlund e Nkunku, ma non sono sole. Dai colpi last minute della Cremonese alle delusioni della Juve, il bilancio

Leggi di più »

Calciomercato e Serie B: Reggiana-Catanzaro, movimenti di mercato e risultatiAggiornamenti su Serie B e calciomercato: Reggiana-Catanzaro, le mosse di Palermo e Juventus, e risultati di Serie C e Women's Champions League.

Leggi di più »

Serie A: Il Milan travolge l'Udinese, focus sulla Coppa Italia e il mercatoAnalisi della vittoria del Milan sull'Udinese, con dichiarazioni dei protagonisti e focus sulla Coppa Italia. Aggiornamenti sul mercato con Juventus, Milan e Napoli in movimento. Riflessioni sulla classifica e commenti sulle altre partite di Serie A e altri campionati.

Leggi di più »