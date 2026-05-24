Serie A: Milan, Roma e Juventus giocheranno la finale Champions dalle loro mani

La situazione di partenza sembra sorridere a Milan e Roma, che hanno il destino nelle proprie mani. Vincere significherebbe qualificazione matematica alla prossima Champions League senza dover guardare gli altri campi. In caso di successo contemporaneo, infatti, entrambe salirebbero a 73 punti, lasciando Como e Juventus al massimo a quota 71.

L'ultima giornata di Serie A mette in scena una delle finali più affascinanti delle ultime stagioni, con quattro squadre racchiuse in appena due punti e due posti ancora disponibili per l' Europa che conta.

Roma e Milan partono da quota 70, leggermente avanti rispetto a Como e Juventus ferme a 68. Alle 20.45 si giocherà tutto in contemporanea: saranno quattro partite collegate tra loro da un filo conduttore di risultati, scontri diretti e tabelle avulse che promette una serata ad alta tensione. Quella di stasera sarà quindi una notte da radioline (o da schermi multipli), da tabelle aggiornate minuto per minuto e da continui cambi di rotta virtuali.

Ogni gol potrà cambiare il destino europeo di quattro squadre e trasformare una stagione fallimentare in un trionfo o viceversa





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