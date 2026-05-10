Serie A News: 36^ giornata, spareggi salvezza-Europa, classifica e probabili formazioni

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36^ giornata Serie A , domenica di spareggi salvezza-Europa: classifica e probabili formazioni Caos razzismo in Cagliari - Udinese , Davis : ' Dossena vigliacco, mi ha dato della scimmia' Aria di rivoluzione all' Atalanta : Palladino e D'Amico possono salutare.

Occhio a Giuntoli Vlahovic avvicina la Juve alla Champions ma è pronto ad andarsene. Sarri-Chivu, in finale di Coppa sarà un’altra storia. Nuovo cittì azzurro: Allegri favorito ma cresce la voglia di Baldini Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato L'Inter fa festa anche all'Olimpico: gara senza storia, il primo atto con la Lazio finisce 3-0 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Lecce, Cheddira: 'Importante l'affetto dei tifosi dopo una sconfitta' Frosinone promosso in Serie A: riscatto obbligatorio per Kone, Cosenza incassa su Zilli Serie A Women, risultati 21ª giornata: la Fiorentina batte il Genoa e lo condanna alla retrocessione Serie A Women, il programma della 21ª: c'è Juve-Inter.

In tre sperano in un aiuto delle nerazzurre Licenza UEFA 2026/27: in Serie A Women sono nove su 12 i club che l'hanno ottenuta Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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