Serie A Sassuolo Genoa: D'Aversa senza Berardi e le assenze chiave
Il Sassuolo ospita il Genoa con diverse assenze critiche per Roberto D'Aversa, tra cui Berardi. Il Genoa arriva fiducioso da Daniele De Rossi con la squadra in buona forma e risultati positivi.
Il Sassuolo ospita il Genoa allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia in una partita di Serie A che arriva in un momento opposto per le due formazioni. I neroverdi attraversano il periodo più buio della stagione: cinque sconfitte consecutive in campionato, venti gol subiti e una crisi tecnica che è già costata la panchina ad Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa ha preso in mano una situazione complicata, con la squadra inchiodata al 17° posto in classifica.
Le gravi assenze del Sassuolo
Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic. Le assenze pesano sul Sassuolo: Berardi, Adžić, Boloca, Volpato e altri ancora sono fuori dai giochi, lasciando D'Aversa con margini ridotti soprattutto a centrocampo e in attacco. L'infortunio di Adžić, rimediato con il Montenegro durante la sosta, complica ulteriormente i piani del tecnico.Also readDe Rossi spinge il Genoa: 'Tre punti sarebbero una manna dal cielo, ma il Sassuolo non è morto'
Il tecnico neroverde dovrebbe schierare Muric in porta, con una difesa a tre composta da Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente agiranno in attacco con Matic in cabina di regia. Il Sassuolo affronta questo impegno critico con una rosa limitata e senza le sue stelle principali, un fattore che potrebbe influenzare negativamente le prestazioni in campo.
La serenità del Genoa
Il Genoa recupera quasi tutti i titolari: gli unici assenti sono Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi punterà su Bijlow tra i pali, con Osmajic come riferimento offensivo e Vitinha a supporto. Il Genoa non è immune dai problemi, con Frendrup e Nuredini indisponibili, ma la rosa rossoblù ha dimostrato di avere le risorse per reggere le assenze e continuare a fare risultato.
Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio. La situazione del Genoa è nettamente migliore rispetto a quella del Sassuolo, con una squadra che sembra trovare la giusta dimensione tattica e fisica per affrontare ogni sfida con serenità.
Storico e prospettive future
Il Genoa di Daniele De Rossi arriva a Reggio Emilia con tutt'altro umore. I rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque partite, incluso un netto 2-0 alla Juventus, e occupano il 13° posto con una classifica che dà serenità. Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Genoa ha la meglio con quattro vittorie e un pareggio.
L'ultimo confronto, nell'aprile 2026, si è chiuso 2-1 in favore dei rossoblù. Questi risultati storici e la forma attuale del Genoa suggeriscono che la squadra rossoblù potrebbe avere un buon vantaggio psicologico e tattico in questo confronto diretto. Il Sassuolo dovrà fare i conti con una serie di sconfitte recenti e la mancanza di elementi chiave per invertire la rotta.
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