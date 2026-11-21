Il Sassuolo ospita il Genoa con diverse assenze critiche per Roberto D'Aversa, tra cui Berardi. Il Genoa arriva fiducioso da Daniele De Rossi con la squadra in buona forma e risultati positivi.

Il Sassuolo ospita il Genoa allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia in una partita di Serie A che arriva in un momento opposto per le due formazioni. I neroverdi attraversano il periodo più buio della stagione: cinque sconfitte consecutive in campionato, venti gol subiti e una crisi tecnica che è già costata la panchina ad Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa ha preso in mano una situazione complicata, con la squadra inchiodata al 17° posto in classifica.

Le gravi assenze del Sassuolo

Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic. Le assenze pesano sul Sassuolo: Berardi, Adžić, Boloca, Volpato e altri ancora sono fuori dai giochi, lasciando D'Aversa con margini ridotti soprattutto a centrocampo e in attacco. L'infortunio di Adžić, rimediato con il Montenegro durante la sosta, complica ulteriormente i piani del tecnico.

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Il tecnico neroverde dovrebbe schierare Muric in porta, con una difesa a tre composta da Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente agiranno in attacco con Matic in cabina di regia. Il Sassuolo affronta questo impegno critico con una rosa limitata e senza le sue stelle principali, un fattore che potrebbe influenzare negativamente le prestazioni in campo.

La serenità del Genoa

Il Genoa recupera quasi tutti i titolari: gli unici assenti sono Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi punterà su Bijlow tra i pali, con Osmajic come riferimento offensivo e Vitinha a supporto. Il Genoa non è immune dai problemi, con Frendrup e Nuredini indisponibili, ma la rosa rossoblù ha dimostrato di avere le risorse per reggere le assenze e continuare a fare risultato.

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Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio. La situazione del Genoa è nettamente migliore rispetto a quella del Sassuolo, con una squadra che sembra trovare la giusta dimensione tattica e fisica per affrontare ogni sfida con serenità.

Storico e prospettive future

Il Genoa di Daniele De Rossi arriva a Reggio Emilia con tutt'altro umore. I rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque partite, incluso un netto 2-0 alla Juventus, e occupano il 13° posto con una classifica che dà serenità. Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Genoa ha la meglio con quattro vittorie e un pareggio.

L'ultimo confronto, nell'aprile 2026, si è chiuso 2-1 in favore dei rossoblù. Questi risultati storici e la forma attuale del Genoa suggeriscono che la squadra rossoblù potrebbe avere un buon vantaggio psicologico e tattico in questo confronto diretto. Il Sassuolo dovrà fare i conti con una serie di sconfitte recenti e la mancanza di elementi chiave per invertire la rotta.