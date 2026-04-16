Serie A, Simonelli: 'Studio per favorire i calciatori italiani, ma siamo indietro in Europa sugli stadi'

Il dirigente della Lega Serie A, Simonelli, affronta le criticità del calcio italiano, dalla mancata qualificazione ai Mondiali alla necessità di strutture adeguate per Euro 2032, proponendo anche incentivi per l'impiego di giocatori italiani.

Il rapporto tra club e Nazionale è un nodo cruciale nel calcio italiano, un legame che, secondo il dirigente della Lega Serie A , Simonelli, è tutt'altro che secondario. Le sue dichiarazioni, emerse in un contesto di riflessione sulle performance della squadra azzurra, sottolineano l'enorme danno, non solo sportivo ma anche d'immagine per il Paese, rappresentato dalla mancata qualificazione ai Mondiali in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada.

L'assenza dall'evento calcistico per eccellenza, il più atteso e seguito a livello globale, rappresenta un colpo durissimo che risuona ben oltre i confini dei risultati sul campo. Simonelli respinge con forza l'idea che la Federazione o i club possano essere disinteressati al destino della Nazionale. Al contrario, evidenzia come le critiche, spesso focalizzate su questioni come il mancato stage, non tengano conto della realtà operativa. Nessun'altra nazione, infatti, ha adottato simili pratiche, dimostrando come l'Italia si trovi a volte a navigare in acque controcorrente rispetto alle consuetudini internazionali, nel tentativo di trovare soluzioni efficaci in un sistema complesso. La questione dei giocatori italiani in Serie A è un altro fronte caldo affrontato dal dirigente. La Lega sta attivamente studiando meccanismi per incentivare l'impiego di talenti nostrani, cercando di rendere la scelta di un calciatore italiano non solo equa, ma addirittura vantaggiosa rispetto a quella di un tesserato straniero. Attualmente, la convenienza economica e tecnica tende a favorire gli stranieri, un trend che Simonelli auspica di invertire per rafforzare il vivaio e la competitività del campionato. Le sue parole mettono in luce una disparità evidente rispetto al resto d'Europa, dove la valorizzazione dei propri giocatori è spesso una priorità strategica. La carenza di stadi moderni e funzionali rappresenta forse la criticità più urgente e visibile. L'Italia, in vista di Euro 2032, si trova di fronte a una sfida titanica, con la concreta possibilità di rinunciare all'organizzazione del torneo a causa della inadeguatezza delle proprie infrastrutture. Simonelli ringrazia il Ministro Abodi per l'istituzione di un commissario straordinario, figura fondamentale per imprimere un'accelerazione necessaria a questo processo. La primavera degli stadi, tanto attesa, deve concretizzarsi in tempi brevi, prima che le verifiche con l'UEFA portino a conseguenze nefaste. La prospettiva di perdere un'opportunità così importante, non solo per il calcio ma per l'intero indotto economico e turistico del Paese, è un pensiero che genera profonda preoccupazione. La superficialità con cui, talvolta, si affrontano temi così cruciali è fonte di allarme. Le discussioni sugli articoli relativi a Euro 2032 non devono rimanere confinate a semplici prese di posizione, ma devono tradursi in azioni concrete e tempestive. L'impegno della Lega Serie A è quindi volto a un doppio fronte: da un lato, sostenere la Nazionale e valorizzare i talenti italiani; dall'altro, affrontare la drammatica emergenza infrastrutturale che rischia di compromettere il futuro del calcio italiano e la sua capacità di attrarre eventi di portata internazionale. La strada è in salita, ma la consapevolezza delle problematiche e la volontà di agire sembrano essere, almeno nelle intenzioni, più solide che in passato. Il tempo, però, stringe, e le decisioni dovranno essere rapide e coraggiose per evitare ulteriori, inaccettabili, passi indietro in un panorama calcistico europeo sempre più competitivo. La necessità di un cambio di passo è lampante, e la collaborazione tra le diverse istituzioni del mondo sportivo e politico diviene essenziale per invertire la rotta e garantire un futuro prospero al calcio italiano, sia a livello di club che di Nazionale, e di eventi ospitati sul proprio territorio, superando le criticità che oggi appaiono insormontabili, ma che, con la giusta determinazione, potrebbero diventare sfide gestibili e superabili. La questione degli stadi, in particolare, richiede un piano d'azione decennale, con investimenti mirati e una semplificazione burocratica che permetta la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti, creando un circolo virtuoso di sviluppo che vada a beneficio di tutti gli attori coinvolti: tifosi, club, giocatori e l'intero sistema calcio





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