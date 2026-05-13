Serie A: Ultrasi romanisti hanno ribellato la decisione prefettizia di rinviare il derby, minaccia di non entrare al settore. Aria di tensione sul derby di Roma

I gruppi organizzati della curva Sud romanista hanno deciso di non entrare al settore durante il derby tra Roma e Lazio al via questo fine settimana. Il motivo? La decisione prefettizia di rinviare l'incontro inizialmente programmato alle 12:30 di domenica alle 20:45 di lunedì, in un'ora di maggiore rischi elevati di incidenti.

L'orario e il giorno non sono stati ancora decisi. In mean-time, il derby di Roma rischia di essere giocato senza curve e con l'alto rischio di incidenti fuori dall'Olimpico.

Senza considerare che verrebbe a mancare la scenografia di una partita che ha spesso vissuto sugli spalti il suo spettacolo pi' bello in quella che e una sfida decisiva per le ambizioni Champions della squadra di Gasperini. Con un comunicato, infatti, la curva Sud romanista ha cosi annunciato:'A tutto c'e un limite e quel limite e stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure.

La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde e inevitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sara ben accetto chiunque vorra unirsi all'iniziativa". Un messaggio duro dopo la lunga telenovela che sta avvolgendo il derby tra Roma e Lazio, in programma all'Olimpico questo fine settimana.

La saga per la stracittadina della 37esima giornata di campionato, che richiede che le squadre che lottano per gli stessi obiettivi debbano giocare in contemporanea, poco fa si e ricca-vita di un nuovo episodio: il ricorso della Lega Serie A al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di rinviare il derby inizialmente programmato alle 12:30 di domenica 17 maggio alle 20:45 di lunedì 18. Ma la decisione della Prefettura non e andata giù agli ultras romanisti che rimarranno, in questo caso, fuori dal settore.

E Questo non fa che aumentare l'allerta. Perché anche la Curva Nord laziale, ormai da tempo, ha annunciato che si radunerà a Ponte Milvio in segno di protesta contro la presidenza Lotito. La Sud, invece, resterà dalle parti dell'Obelisco del Foro Italico. A pochi metri dagli ultras biancocelesti.

Il rischio di contatti e scontri, visto che sarebbe anche in notturna, aumenterebbero a dismisura. A dire il vero durante la giornata nemmeno l'ipotesi dell'anticipo alle 12 non aveva soddisfatto i tifosi romanisti, anche in questo caso alcuni gruppi avevano minacciato di rimanere all'esterno dell'Olimpico





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