Serie B, Catanzaro-Avellino: orario, probabili formazioni e come seguirlo live in tv e streaming.

La Serie B offrirà un derby del Sud tra Catanzaro e Avellino durante i preliminari dei playoff. La gara si giocherà martedì 12 maggio con l’opportunità di ogni risultato fino al novantesimo, eventualmente supplementari. Dopo la grande rimonta finale, Ballardini, allenatore dell’Avellino, giocherà con tanta voglia d’impresa.

La Serie B prevede un derby del Sud nel turno preliminare dei playoff con Catanzaro e Avellino ad affrontarsi allo stadio Ceravolo. La gara si disputerà martedì 12 maggio alle 21:00, con possibilità di ogni risultato fino al novantesimo, eventualmente supplementari.

Al 120’ il verdetto sarà in favore del Catanzaro. Ballardini, allenatore dell’Avellino, dopo aver completes una grande rimonta finale, giocherà con tanta voglia d’impresa. Possibilità di seguire il match tramite smart tv, console PlayStation o Xbox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli utenti all’estero, potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) con lo stesso servizio di streaming.

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