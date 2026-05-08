Serie B, finale emozionante: chi centrerà i playoff e la promozione in Serie A?

La Serie B si appresta a vivere un finale di campionato emozionante, con diverse squadre ancora in corsa per i playoff e per la salvezza. Tra i verdetti già definiti, il Palermo si è assicurato il quarto posto, seguito da Catanzaro, Modena e Juve Stabia. La lotta per il terzo posto è ancora aperta tra Frosinone e Monza, mentre Avellino, Cesena e Mantova si contendono l'ultimo posto utile per i playoff. Carrarese e Sampdoria, già salve, potrebbero ancora sperare di centrare l'ultimo posto utile per i playoff.

La Serie B si appresta a vivere un finale di campionato emozionante, con diverse squadre ancora in corsa per i playoff e per la salvezza.

Tra i verdetti già definiti, il Palermo si è assicurato il quarto posto, seguito da Catanzaro, Modena e Juve Stabia, che non possono più migliorare la loro posizione né essere sorpassate da altre squadre. La lotta per il terzo posto, invece, è ancora aperta tra Frosinone e Monza, con la squadra che non riuscirà a centrare la promozione diretta che avrà la possibilità di giocarsi la Serie A attraverso gli spareggi.

Le tre squadre in lizza per l'ultimo posto utile ai playoff, Avellino, Cesena e Mantova, si trovano a quota 46 punti, con gli irpini in vantaggio grazie alla classifica avulsa. Se tutte e tre dovessero vincere le loro partite, la classifica avulsa premierà l'Avellino, mentre se solo Cesena e Mantova dovessero trionfare, la differenza reti darebbe la vittoria ai virgiliani.

Carrarese e Sampdoria, con 44 punti, sono già salve ma potrebbero ancora sperare di centrare l'ultimo posto utile per i playoff, anche se per farlo dovrebbero sperare in una combinazione di risultati a loro favore, con le sconfitte di Avellino, Cesena e Mantova. Se questo scenario dovesse verificarsi, sarebbe la Carrarese a trionfare grazie alla classifica avulsa. La 38ª giornata di Serie B si preannuncia ricca di emozioni, con partite decisive come Frosinone-Mantova e Pescara-Spezia.

Intanto, in Serie A si prepara un nuovo valzer delle panchine, con diversi club pronti a cambiare allenatore. La Juventus, ad esempio, dovrà affrontare la sfida di trovare un sostituto per il portiere Alisson, con una maxi-richiesta d'ingaggio che complica le cose. Anche il Milan è pronto a dire addio a Nkunku, con l'agente al lavoro per trovare una destinazione per il giocatore in estate.

Il Bologna, invece, sta vivendo un momento di calo, con il tecnico Italiano che ha tenuto un discorso emotivo alla squadra per spingerla a reagire. In Serie C, i playoff sono ormai alle porte, con il primo turno della fase nazionale in programma per domenica.

Il Cosenza, eliminato nei playoff, non scatenerà l'obbligo di riscatto di Ferrara, mentre in Coppa Italia Femminile, Vicenza si appresta a ospitare la finale, con Cappelletti che ha espresso il suo desiderio di vedere un grande pubblico. In Serie A, la Roma celebra il suo scudetto, con Galli che ha dichiarato di non rendersi conto ancora della vittoria, ricordando con emozione il gol al Milan





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