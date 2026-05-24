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Serie B Playoff: Finali Approaciti - Grande Intesa e Coveraggio Mondiale

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Serie B Playoff: Finali Approaciti - Grande Intesa e Coveraggio Mondiale
Serie B PlayoffFinali ApproacitiGrande Intesa
📆5/24/2026 10:52 AM
📰TuttoMercatoWeb
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La Lega B ha organizzato una finale playoff da non perdere, dove Venezia e Frosinone si sposteranno in campo alle ore 20:00 allo stadio Ceravolo. La copertura televisiva sarà straordinaria, coinvolgendo più di cento paesi, e la produzione è pensata per esaltare ogni momento dello spettacolo. La sfida promete emozioni e visibilità senza precedenti per il campionato degli italiani.

Come ormai noto, con la serata odierna , partirà il conto alla rovescia per conoscere l’ultima squadra che approderà in Serie A, dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone.

Che questa sera si affronteranno alle ore 20:00 allo stadio ‘Ceravolo’ per il primo dei due atti. Grande interesse intorno al match, che si giocherà davanti a un folto pubblico, ed ecco quindi che la Lega B ha optato per un’eccezionale copertura televisiva che non riguarderà solo l’Italia, ma 151 paesi nel mondo. Una sfida che promette emozioni, spettacolo e una visibilità senza precedenti per il campionato degli italiani

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