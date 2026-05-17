(Serie BKT) Serie B playoffs: Aquilani confermato, stwierdzi la formazione per le semifinali

Serie BKT playoffs: with a view to the upcoming semifinal matches, owner Aquilani has confirmed the selection of his team with many long-time players to face the opponents.

Chiusa la regular season di Serie BKT e archiviati i primi turni di play-off, è ora tempo delle semifinali. A affrontarsi in una delle due gare saranno due squadre che in campionato si sono spartite la posta in palio, con una vittoria per parte.

La partita è importante per entrambe, con la vincente che affronterà in finale una tra Juve Stabia e Monza. Sarà quindi fondamentale partire bene già da questo primo round. I padroni di casa vogliono bissare il bel successo sull'Avellino per 3-0 nel primo turno playoff, grazie ai gol di Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore, e continuare a sognare la Serie A dopo una stagione di livello altissimo. Aquilani sembra quindi intenzionato a confermare quasi in blocco la stessa formazione.

L'unica differenza potrebbe essere rappresentata da Pittarello al posto di Alesi. I rosanero iniziano ora la loro post season, grazie al quarto posto guadagnato in stagione. L'annata dei siciliani non è stata del tutto positiva. Con Inzaghi in panchina, uno specialista delle promozioni, la piazza sperava di puntare alla promozione diretta, obiettivo mai davvero realizabile, complice anche l'annata fantastica di Frosinone, Venezia e Monza.

Adesso la volontà è quella di coronare il sogno Serie A tramite i difficili play-off. Per farlo il tecnico sembra orientato a scegliere il 3-4-2-1, con Le Douaron e Gyasi dietro l'unica punta Pohjanpalo. Carrarese, Ruggeri: Soddisfatti per la salvezza, ma c'è un pizzico di rammarico per i playoff Monza, Bianco: La punizione c'era. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui





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