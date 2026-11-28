L'Ascoli batte 3-0 il Benevento e sale in vetta. La Carrarese supera la Juve Stabia 3-1 e l'Empoli pareggia 2-2 con l'Avellino.

L' Ascoli ha dominato il campo contro il Benevento, imponendosi con un netto punteggio di 3-0 che consolida la posizione di testa nella classifica. La squadra marchigiana, allenata da Pippo Inzaghi, ha mostrato un'efficienza tattica superiore, dilagando nei momenti chiave dell'incontro e dimostrando di essere la formazione più solida del girone. Questo risultato permette all' Ascoli di allungare ulteriormente sullo zoccolo duro dei rivali diretti, rafforzando la sua aspirazione al primo posto assoluto.

Ascoli domina Benevento con gol di D'Uffizi

La partita si è aperta con un gol decisivo nel primo tempo, segnato da D'Uffizi al 33esimo minuto, che ha aperto le marcature per i padroni di casa. Dopo la pausa, Brunori ha siglato il raddoppio con un rigore convertito all'84esimo minuto, chiudendo definitivamente i conti. A completare il quadro dei protagonisti bianconeri è intervenuto il portiere Vitale, che nei minuti di recupero ha parato un tiro calciato male dall'attaccante della Virtus Entella, Corona, salvando un risultato già apparentemente sicuro e dimostrando affidabilità sotto i pali.

Also read Carrarese-Juve Stabia: dove vederla in TV e in streaming, orario e canali

Carrarese batte Juve Stabia 3-1

Nel match della Carrarese è successo di tutto, con una partita caratterizzata da alto ritmo e quattro gol totali che hanno visto prevalere i padroni di casa per 3-1. L'autogol di Baldi al 47esimo minuto ha sbloccato il risultato, seguito dalle reti decisive di Braunoder al 55esimo minuto e di Parlanti al 58esimo minuto. Nel finale di gara, la Juve Stabia ha cercato il riavvicinamento ma non è riuscita a modificare il risultato finale, rimanendo a mani vuote in una serata complicata.

Advertisement

Empoli e Avellino finiscono 2-2

Si è concluso in parità il match giocato in casa dell'Empoli, offrendo spettacolo e divertimento per gli spettatori presenti. Il capitano Bandinelli ha sbloccato il match per i padroni di casa al 16esimo minuto grazie a una conclusione deviata dalla lunga distanza. Mosquera ha pareggiato rapidamente al 23esimo minuto, ma Saporiti, dal dischetto al 58esimo minuto, ha riportato l'Empoli in vantaggio. Il punteggio finale di 2-2 è arrivato all'84esimo minuto, segno che ha impedito ai toscani di conquistare i tre punti necessari per allontanarsi dalla zona pericolosa della retrocessione.

Classifica e implicazioni per la Serie C

Questi risultati hanno conseguenze dirette sulla classifica generale della Serie C, con l'Ascoli che sale in vetta grazie a una prestazione convincente. Il Benevento subisce un colpo duro, mentre la posizione del Vicenza rimane invariata, bloccato in casa dai romagnoli. Per l'Empoli, il punto guadagnato non risolve i problemi della squadra di Baroni, che continua a lottare per uscire dalla zona retrocessione e rimane ancorata a metà classifica, con la necessità di migliorare i prestazioni nelle prossime partite per salvare la stagione.