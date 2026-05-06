Serie C Playoff: Casarano e Pianese scrivono la storia verso la Serie B

Analisi dettagliata dei risultati dei playoff di Serie C, con le imprese di Casarano, Pianese e Lecco in vista della fase nazionale.

I playoff della Serie C rappresentano uno dei momenti più intensi e imprevedibili del calendario calcistico italiano. In questa fase, dove ogni errore può costare una stagione di sacrifici e ogni gol può trasformarsi in un miracolo, l'equilibrio tra le squadre è quasi assoluto.

Le recenti giornate hanno confermato questa tendenza, offrendo agli appassionati uno spettacolo fatto di rimonte epiche, sogni di gloria e delusioni amare. Il quadro delle squadre qualificate per il turno successivo è ora completo, e i risultati parlano di un campionato dove la grinta e l'organizzazione tattica prevalgono spesso sulla semplice fama dei club coinvolti. A dominare la scena in modo prepotente è stato il Casarano, che si è rivelato l'autentica sorpresa di questa fase post season.

La squadra pugliese ha letteralmente travolto il Cosenza con un risultato che lascia senza fiato: un 5-1 che non lascia spazio a interpretazioni e che lancia i pugliesi come possibili protagonisti di un'impresa storica. La precisione millimetrica in attacco e la solidità difensiva hanno permesso al Casarano di gestire il match con una sicurezza sorprendente. Parallelamente, un altro colpo di scena di rilievo è arrivato dalla Pianese.

Gli ospiti sono riusciti a espugnare il campo della Juventus Next Gen con un netto 2-0, una vittoria che testimonia una maturità collettiva non comune e una determinazione ferrea nel voler scalare le gerarchie del calcio italiano. La Pianese ha saputo soffrire nei momenti critici e colpire con efficacia, dimostrando che l'ambizione può colmare qualsiasi gap tecnico. Non meno importante è stata l'impresa del Cittadella, che ha superato il Lumezzane in una sfida estremamente tesa.

La vittoria di misura riflette la natura sofferta dell'incontro, dove ogni centimetro di campo è stato combattuto con determinazione. In altri contesti, la strategia ha giocato un ruolo fondamentale. Campobasso e Casertana hanno infatti ottenuto il pass per il turno successivo grazie a due pareggi identici per punteggio. I molisani del Campobasso hanno fatto 1-1 contro il Pineto, sapendo di poter contare sul vantaggio psicologico e tecnico del fattore campo.

Situazione analoga si è verificata per la Casertana, che ha eliminato il Crotone dopo un altro 1-1, chiudendo così un capitolo emozionante della propria stagione e aprendone uno nuovo verso la fase nazionale. Il culmine dell'intrattenimento è stato raggiunto però nello scontro tra Lecco e Giana Erminio. La partita è iniziata con un colpo di scena quando gli ospiti, grazie a Ferri, sono riusciti a sbloccare il risultato, gettando il dubbio tra le fila dei padroni di casa.

Tuttavia, la reazione del Lecco è stata fulminea e travolgente. In un arco di tempo brevissimo, Battistini e Duca hanno firmato la rimonta decisiva, ribaltando completamente l'inerzia del match e strappando un urlo di gioia collettivo agli spalti. Questa vittoria non è solo un risultato sportivo, ma il simbolo di una squadra che non si arrende mai.

Ora tutti gli sguardi sono rivolti al sorteggio della fase nazionale, che definirà gli accoppiamenti per l'ultima corsa verso la Serie B. Le date sono già fissate: il primo turno si disputerà tra domenica 10 maggio e mercoledì 13 maggio, mentre il secondo turno vedrà le squadre protagoniste tra domenica 17 maggio e mercoledì 20 maggio. La tensione sale e il sogno della promozione diventa sempre più tangibile per chi ha avuto il coraggio di lottare fino all'ultimo minuto





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